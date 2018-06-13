Спикер Рады предложил Британии создать группу по противодействию «российской агрессии»

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в ходе визита в Великобританию предложил британскому парламенту создать межпарламентскую группу по противодействию «российской агрессии». Об этом он написал в своём Twitter.

«Предложил председателю комитета по иностранным делам палаты общин парламента Великобритании Тому Тугендхату создать межпарламентскую группу противодействия российской гибридной агрессии, в частности информационной дезинформации», — написал он. Запропонував Голові Комітету у закордонних справах Палати громад @HouseofCommons Парламенту Великої Британії Тому Тугендхату @TomTugendhat створити міжпарламентську групу протидії російській гібридній агресії, зокрема інформаційній дезінформації. @UkrEmbLondonpic.twitter.com/HPGBG3GDPM — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 12 июня 2018 г. Также Парубий заявил, что поблагодарил британского министра обороны Марка Ланкастера за помощь Украине, в том числе за «активное участие британских инструкторов в обучении украинских военных, которые противостоят российской агрессии». Під час зустрічі з Міністром Збройних сил Великої Британії Марком Ланкастером @MarkLancasterMK подякував за допомогу, яку надає Сполучене Королівство Україні, зокрема за активну участь британських інструкторів у навчанні українських військових, які протистоять російській агресії. pic.twitter.com/iB2Xn1ASz6 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 12 июня 2018 г. В апреле премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила украинского лидера Петра Порошенко за высылку российских дипломатов из страны.