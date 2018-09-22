ООН выразила соболезнования в связи с гибелью людей при теракте в Иране
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«Мы выражаем соболезнования Исламской Республике Иран и семьям жертв атаки, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении представительства ООН в Иране.
Ранее число погибших в результате теракта в Иране возросло до 28.
22 сентября в городе Ахваз на западе Ирана боевики совершили теракт во время военного парада.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт в городе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».
Подробнее о теракте — в материале RT.