Число погибших в результате теракта в Иране возросло до 28

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Число погибших в результате теракта во время военного парада в иранском городе Ахваз возросло до 28, ещё 60 получили ранения.
Число погибших в результате теракта в Иране возросло до 28
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы комитета по обороне в парламенте страны Абу Фадля Биги.

«Число погибших — 28, число раненых достигло 60», — уточнил он. 

При этом парламентарий добавил, что на месте ЧП были ликвидированы трое нападавших, остальные скончались в больнице.

По его словам, террористы «получали поддержку Саудовской Аравии и израильского МОССАДа».

22 сентября в городе Ахваз на западе Ирана боевики совершили теракт во время военного парада.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт в городе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». 

Подробнее о теракте — в материале RT.

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