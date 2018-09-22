Число погибших в результате теракта в Иране возросло до 28

Число погибших в результате теракта во время военного парада в иранском городе Ахваз возросло до 28, ещё 60 получили ранения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы комитета по обороне в парламенте страны Абу Фадля Биги.

«Число погибших — 28, число раненых достигло 60», — уточнил он.

При этом парламентарий добавил, что на месте ЧП были ликвидированы трое нападавших, остальные скончались в больнице.

По его словам, террористы «получали поддержку Саудовской Аравии и израильского МОССАДа».

22 сентября в городе Ахваз на западе Ирана боевики совершили теракт во время военного парада.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт в городе на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».

Подробнее о теракте — в материале RT.