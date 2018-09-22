Рухани выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Иране
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Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера.
При этом Рухани добавил, что в связи с произошедшим будут предприняты «незамедлительные меры» для помощи раненым.
«Реакция Ирана даже на малейшую угрозу будет жёсткой, а те, кто оказывает поддержку террористам, должны ответить за свои действия», — добавил он.
Президент также отдал распоряжение сотрудникам компетентных служб установить личности организаторов теракта, а также тех, кто к нему причастен.
22 сентября в городе Ахваз на западе Ирана боевики совершили теракт во время военного парада.
В результате ЧП погибли, по меньшей мере, 24 человека.
Подробнее о теракте — в материале RT.