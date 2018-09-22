Рухани выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта на военном параде в Ахвазе.

Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера.

При этом Рухани добавил, что в связи с произошедшим будут предприняты «незамедлительные меры» для помощи раненым.

«Реакция Ирана даже на малейшую угрозу будет жёсткой, а те, кто оказывает поддержку террористам, должны ответить за свои действия», — добавил он.

Президент также отдал распоряжение сотрудникам компетентных служб установить личности организаторов теракта, а также тех, кто к нему причастен.

22 сентября в городе Ахваз на западе Ирана боевики совершили теракт во время военного парада.

В результате ЧП погибли, по меньшей мере, 24 человека.

Подробнее о теракте — в материале RT.