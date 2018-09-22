Путин выразил соболезнования Рухани в связи с терактом на параде в Иране

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Президент России Владимир Путин направил главе Ирана Хасану Рухани телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате теракта во время военного парада в Ахвазе.
Путин выразил соболезнования Рухани в связи с терактом на параде в Иране
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования... Возмущены этим кровавым преступлением. Рассчитываем, что все причастные к нему понесут заслуженное наказание», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что данный теракт вновь указывает на необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях.

Российский лидер также попросил главу Ирана передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее стало известно, что во время военного парада в иранском Ахвазе неизвестные открыли огонь. Погибли не менее 24 человек.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».

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