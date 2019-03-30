«Избежать полного поражения»: что может стоять за словами Трампа о возможных переговорах с Путиным по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп не исключил проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле. В Кремле сообщили, что пока не получали соответствующий запрос. В настоящее время диалог по этому вопросу по инициативе Вашингтона ведут дипломатические ведомства двух стран. По мнению экспертов, Соединённые Штаты уже осознали невозможность смены власти в Боливарианской Республике путём прямого давления и теперь пытаются добиться приемлемых для себя результатов другими способами. Кроме того, политологи допускают, что обсуждение венесуэльского кризиса может послужить удобным поводом для возобновления регулярных контактов на фоне завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что США пока не делали запрос в Кремль относительно возможного телефонного разговора между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом информирует ТАСС.

Ранее американский лидер не исключил, что может провести переговоры по Венесуэле со своим российским коллегой. Как пишет агентство Reuters, соответствующее заявление было сделано 29 марта во время общения Трампа с журналистами в Белом доме.

«Мы, вероятно, будем говорить в какой-то момент, — отметил президент США. — Я буду говорить с множеством людей — возможно, с президентом Путиным, возможно, с председателем Китая Си (Цзиньпином. — RT)».

Высказывание Трампа прозвучало после того, как спецпредставитель Белого дома по Венесуэле Эллиот Абрамс пригрозил России введением санкций из-за поддержки Венесуэлы, а советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон назвал оказание военной помощи Боливарианской Республике «прямой угрозой международному миру и безопасности региона». Представители США осудили отправку российских военнослужащих в Венесуэлу, о которой 24 марта сообщили российские СМИ.

Ранее президент Соединённых Штатов не демонстрировал готовность обсуждать с Москвой ситуацию в южноамериканском государстве. Напротив, 27 марта Трамп заявил, что «Россия должна уйти» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели рассматриваются «все варианты».

Николас Мадуро со своими сторонниками

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

В продолжающемся с января политическом кризисе в Венесуэле Москва и Вашингтон поддерживают разные стороны: Россия — законно избранного лидера Николаса Мадуро, Соединённые Штаты — провозгласившего себя президентом спикера венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо. Последний не имеет никаких реальных рычагов власти, однако уже получил поддержку не только США, но и большинства латиноамериканских стран, Израиля и большей части государств ЕС.

Американская тактика

Как отметил в интервью RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, представители Вашингтона сочетают давление с призывами к диалогу.

По его словам, тот факт, что Трамп при этом готов обсуждать венесуэльскую проблематику с Путиным и Си Цзиньпином, показывает, что только этих мировых лидеров американский президент рассматривает как равных себе. По мнению Домрина, на возможных переговорах США будут убеждать Россию прекратить поддерживать законное правительство.

«Поскольку Трамп — бизнесмен, он может предложить Путину некоторый размен: оставить Венесуэлу под фактическим контролем США в обмен на уступки по другим направлениям. Речь, к примеру, может зайти о санкциях или Сирии, — считает политолог. — Но такие договорённости с российским лидером не пройдут, ведь Венесуэла — суверенное государство».

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк отмечает, что попытки Вашингтона инициировать диалог с Москвой по венесуэльской проблеме свидетельствуют о провале планов американцев по смене власти в Каракасе.

«Это стремление американской стороны найти компромисс, чтобы избежать полного поражения венесуэльской оппозиции и укрепления режима Мадуро, — отметил в беседе с RT Батюк. — Попытки США устроить «цветную революцию» в Венесуэле не привели к особым результатам».

Стратегия переговоров

Напомним, что ранее с предложением провести переговоры по венесуэльскому вопросу к Москве обратился глава Госдепартамента США Майк Помпео.

«В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами Устава ООН, поскольку только венесуэльцы вправе определять своё будущее», — отмечалось в заявлении российского внешнеполитического ведомства по итогом телефонного разговора Помпео и главы российского МИД Сергея Лаврова.

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19 марта в Риме прошли консультации по вопросу политического кризиса в Венесуэле между заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и Эллиотом Абрамсом. По их итогам Абрамс заявил, что стороны не пришли к единому мнению, «однако переговоры были положительными», и назвал проведение нового раунда российско-американского диалога по венесуэльскому вопросу «вполне вероятным». В официальном заявлении МИД России по итогам переговоров отмечается, что «откровенный и предметный обмен мнениями выявил ряд принципиальных расхождений в оценках причин и истоков нынешнего кризиса в Венесуэле», однако «в Москве исходят из возможности и целесообразности диалога с США».

25 марта в ходе телефонного разговора, инициированного американской стороной, главы внешнеполитических ведомств России и США вновь констатировали «принципиальные расхождения в позициях» двух стран и договорились продолжить консультации по широкому кругу вопросов.

При этом ни российское Министерство иностранных дел, ни Госдеп ничего не сообщили о перспективах дальнейших переговоров представителей двух ведомств.

По словам Домрина, с одной стороны, учитывая склонность Дональда Трампа обсуждать проблемные вопросы с мировыми лидерами напрямую, отсутствие значимого прогресса в переговорах дипломатов по Венесуэле может побудить его обсудить эту тему с российским руководством. С другой стороны, предупреждает эксперт, чтобы достичь каких-то значимых результатов на уровне глав государств, нужно найти точки соприкосновения «на техническом уровне — в лице Абрамса и Рябкова».

Однако, как отмечает Владимир Батюк, и Москва, и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы выйти из «патовой ситуации в Венесуэле», а переговорная позиция России как раз даёт возможность найти приемлемое для всех решение, если, конечно, США согласятся на уступки.

«Москва заявляла, что оптимальным вариантом может быть национальный компромисс, соглашение между противоборствующими сторонами, что позволило бы нормализовать обстановку в Венесуэле и решить экономические проблемы, от чего зависит и дальнейшее экономическое сотрудничество России с Венесуэлой», — считает политолог.

Повод для разговора

Стоит отметить, что ранее президент США Дональд Трамп и его представители неоднократно заявляли о возможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Обсуждался даже вопрос визита российского лидера в США в 2019 году. Однако после инцидента с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине.

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В декабре помощник президента США Джон Болтон сообщил, что не видит «в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы состояться». С марта прошлого года пресс-службы Кремля и Белого дома не сообщали о телефонных разговорах между лидерами двух государств. Однако, как подчеркнул 20 декабря 2018 года в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин, Россия может начать диалог с США, «как только будет готова другая сторона».

Как отмечает Владимир Батюк, недавнее завершение расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, по результатам которого никакого «сговора» между Трампом и Россией не было выявлено, может способствовать разморозке американско-российских контактов на высшем уровне. Это в том числе даст возможность двум лидерам обсудить венесуэльский кризис хотя бы по телефону.

Однако, как предупреждает эксперт, в условиях подготовки к очередным выборам президента США глубина контактов с Россией во многом будет зависеть от того, насколько положительно американское общество их воспримет.

В свою очередь, Александр Домрин считает, что продолжающиеся обвинения в адрес нашей страны во «вмешательстве» в американские выборы в 2016-м не позволят президенту США в ближайшие месяцы восстановить нормальный уровень коммуникации с Москвой.

«Если и появится возможность нормализации отношений между США и Россией со стороны американского лидера, то только после переизбрания Трампа в 2020 году», — полагает политолог.