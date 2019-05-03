«Барьер для неправомерных действий»: как создание группы против интервенции в Венесуэлу может повлиять на планы США

Группа по противодействию возможной военной интервенции США в Венесуэлу, которую формирует Россия в рамках ООН, может стать «барьером» для неправомерных действий Вашингтона в отношении Каракаса. Так эксперты прокомментировали заявление главы МИД России Сергея Лаврова о намерении Москвы объединить государства, выступающие против военного разрешения венесуэльского кризиса. При этом аналитики подчеркнули, что всё меньше стран, в том числе членов НАТО, поддерживают вариант интервенции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва формирует в ООН группу государств по противодействию возможной военной интервенции США в Венесуэлу.

«Такая группа формируется в ООН, и я надеюсь, что она получит серьёзную поддержку в организации, потому что речь идёт об очень простой вещи, тут трудно как-то исказить эту тему — защита основополагающих норм и принципов международного права, как они записаны в Уставе ООН», — сказал журналистам Лавров во время рабочего визита в Ташкент.

На сегодняшний день, помимо России, против военной интервенции Соединённых Штатов в Венесуэлу выступают Европейский союз, Китай, Турция, Куба, Боливия, Никарагуа, Сальвадор и ряд других латиноамериканских государств.

Согласно международному праву, применение вооружённых сил на территории суверенного государства может происходить только по просьбе законных властей или с санкции Совета Безопасности ООН. Любое иное военное вмешательство — акт агрессии. Страна, подвергшаяся нападению, имеет право на индивидуальную и коллективную оборону.

Столкновения в Каракасе сторонников оппозиции с военными и полицией

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

25 апреля глава Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России вице-адмирал Игорь Костюков сообщил, что США продолжают «подрывную деятельность» против Венесуэлы.

«Разрабатываются различные варианты смещения «чавистского» правительства — от создания условий для роста протестных настроений с последующей их трансформацией в «социальный взрыв» до реализации силовых сценариев в отношении Каракаса», — пояснил Костюков.

Пересмотр подходов

В комментарии RT ведущий научный сотрудник Центра трансатлантических исследований РИСИ Дмитрий Бурых отметил, что агрессивную позицию Вашингтона по Венесуэле не поддерживают десятки стран мира, включая союзников США по НАТО.

«Подход российской дипломатии разделяют Куба, Никарагуа, Мексика, Уругвай, Китай. Определённая смена позиций происходит и у части европейских государств, которые пошли на поводу у Вашингтона и опрометчиво поддержали Хуана Гуаидо как условно легитимного главу государства. Например, пересмотр отношения к венесуэльскому кризису наблюдается сейчас в Испании», — пояснил Бурых.

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Аналогичной точки зрения придерживается руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский. В беседе с RT он подчеркнул, что даже латиноамериканские страны, поддержавшие Гуаидо, выступили против интервенции.

«Даже те страны, которые выступают на стороне Гуаидо, в частности ЕС, группа Лимы (13 стран Латинской Америки и Канада. — RT) и по большому счёту вся Латинская Америка высказываются против интервенции и грубого внешнего вмешательства в дела Венесуэлы. Существует понимание необходимости диалога, который, как мы видим, не складывается», — констатировал Ивановский.

Как полагает эксперт, Каракас сохраняет свой суверенитет во многом благодаря дипломатической, политической и экономической поддержке России. Создание группы государств по противодействию возможной военной интервенции США может серьёзным образом затруднить деятельность Вашингтона, направленную на свержение законного правительства, уверен Ивановский.

С опорой на Устав ООН

1 мая состоялся телефонный разговор между Сергеем Лавровым и главой Госдепартамента Майком Помпео. В беседе с ним глава МИД РФ заявил о недопустимости возвращения Соединённых Штатов к доктрине Монро, которая предполагает гегемонию Вашингтона в странах Северной и Южной Америки.

«Мы договорились продолжать контакты, в том числе по Венесуэле. Но я не вижу, как можно совместить позиции: с одной стороны, наши, опирающиеся на Устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны, позицию США, которые из Вашингтона назначают исполняющего обязанности президента другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу», — подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

Также глава российского внешнеполитического ведомства опроверг распространённую Помпео информацию о том, что Москва якобы уговорила президента Венесуэлы Николаса Мадуро не уезжать из страны во время недавней попытки госпереворота. Как утверждает глава Госдепа, лидер страны намеревался сбежать на Кубу.

«Если перечислять всё, что говорят официальные представители американской администрации про Венесуэлу, то можно бесконечно задавать вопросы, и на все эти вопросы, как правило, ответ будет, если дипломатично: неправда», — сказал Лавров.

Ранее утверждение Помпео опровергли и в Каракасе. В частности, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил главу Госдепа в создании «фейковых новостей». Как считает дипломат, Вашингтон транслирует ложные сведения, чтобы скрыть провальный результат попытки госпереворота.

«Охладить горячие головы»

По информации зарубежных СМИ, в настоящее время руководство США обсуждает возможность интервенции в Венесуэлу. По словам журналистов газеты The Washington Post, президент страны Дональд Трамп «не проявляет большого желания вторгаться», однако на военном сценарии настаивает Болтон. Кроме того, команда советника по нацбезопаности пытается оказывать давление на Пентагон, требуя предоставить варианты проведения военной операции против Венесуэлы.

Крупное столкновение сторонников Мадуро и самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо произошло 30 апреля в Каракасе перед авиабазой Карлота. На стороне оппозиции выступили как гражданские, так и военнослужащие. Однако 1 мая Николас Мадуро сообщил, что бунтовщики были разогнаны, а вооружённые силы остались верны присяге. Столкновения обошлись без жертв, пострадали более 70 человек, свыше 80 были задержаны властями.

Действия мятежников сразу же поддержали Соединённые Штаты. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон поприветствовал переход части военнослужащих на сторону Гуаидо. Также он усмотрел в беспорядках необратимость «демократических перемен» в Венесуэле.

На первомайском митинге в Каракасе Мадуро заявил, что Вашингтон мог начать вторжение 30 апреля под предлогом защиты венесуэльцев от кровопролития. Но планы США сорвало отсутствие жертв во время столкновений, то есть весомого повода для интервенции. Однако президент Венесуэлы не исключает, что Вашингтон может повторить попытку устроить беспорядки.

Проправительственная демонстрация в Каракасе

Reuters

© Fausto Torrealba

«США недооценили сопротивление, которое оказали президент, армия и общество Венесуэлы. Экономическое удушение и вмешательство во внутренние дела не привело к свержению Мадуро. По этой причине на повестке дня находится возможная военная операция. Американцы почти открытым текстом угрожают Каракасу и постоянно вбрасывают фейки, дискредитирующие законное правительство», — пояснил RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин.

Как полагает эксперт, дипломатическая кампания Москвы способна «охладить горячие головы» в США и удержать Вашингтон от принятия решения о военном вторжении. По его мнению, во многом благодаря позиции России даже близкие союзники Вашингтона начали осознавать бесперспективность военного сценария и недееспособность венесуэльской оппозиции во главе с Гуаидо.

«В США хватает горячих и безрассудных голов. Сейчас Россия занимается мобилизацией государств с адекватным взглядом на венесуэльский кризис. Москва даёт понять США, что они не имеют возможности выдумывать и устанавливать новые нормы международного права. Подобная группа стран на площадке ООН станет барьером для неправомерных действий американцев в адрес Венесуэлы», — резюмировал Кошкин.