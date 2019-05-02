«Ответ один — это неправда»: Лавров прокомментировал заявления США о роли России в венесуэльском кризисе

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RT
В четверг, 2 мая, начался двухдневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Узбекистан. Глава внешнеполитического ведомства встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД страны Абдулазизом Камиловым. По итогам переговоров российский дипломат ответил на вопросы журналистов, в том числе посвящённые международной повестке. В частности, Лавров назвал неправдой заявления представителей США, согласно которым венесуэльский лидер Николас Мадуро остался в Боливарианской республике по просьбе Москвы. RT вёл прямую трансляцию.

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