Эшелонированная система: способны ли венесуэльские ПВО противостоять возможному военному вторжению

Российские зенитно-ракетные комплексы не помешают вторжению США в Венесуэлу, если соответствующее решение будет принято в Вашингтоне. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео. Ранее Каракас сообщил о провале попытки госпереворота, организованной при участии Белого дома. Армия, за исключением отдельных офицеров, не поддержала лидера оппозиции Хуана Гуаидо, отмечают сторонники действующего президента Николаса Мадуро. По мнению экспертов, в сложившейся ситуации прямое военное вмешательство США вряд ли возможно: венесуэльские ПВО, в частности закупленные в России комплексы С-300, способны нанести серьёзный урон американским ВВС. В связи с этим угрозу применения силы Вашингтон будет использовать как средство психологического давления на власти Боливарианской Республики, считают аналитики.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские военные в состоянии провести военную операцию в Венесуэле. Российские зенитно-ракетные комплексы, стоящие на вооружении армии Боливарианской Республики, этому не помешают, сказал он в интервью CNN.

Как утверждает госсекретарь, «никто не должен заблуждаться» относительно возможностей Вооружённых сил США. Если лидер США Дональд Трамп примет решение вторгнуться в Венесуэлу, военные выполнят приказ «таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата», приводит РИА Новости слова Помпео.

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Американские официальные лица не первый раз говорят об интервенции в Венесуэлу. Военное вторжение в эту страну не исключал Дональд Трамп.

«Все возможности открыты», — заявил он в марте, отвечая на вопрос, могут ли американские войска вторгнуться в республику.

Напомним, что 30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо сообщил, что в мае Мадуро будет свергнут.

«Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными военными соединениями наших вооружённых сил, что знаменует начало финальной фазы операции «Свобода», — написал он в своём Twitter.

Операцией «Свобода» противники Мадуро называют массовые акции, цель которых вынудить президента покинуть пост.

Власти Венесуэлы утверждают, что Гуаидо опубликовал ложную информацию. В штабах и военных базах случаев неподчинения командованию не было, написал в своём Twitter венесуэльский министр обороны Падрино Лопес. В интервью местному телевидению он заявил, что к Гуаидо примкнула только небольшая группа военных и полицейских.

Сам лидер венесуэльской оппозиции в своём Twitter призвал противников Мадуро продолжить протесты. Гуаидо объявил о начале «мирной революции» и агитировал своих сторонников приходить на «пункты сбора, созданные по всей стране».

Перспективы вторжения

Эксперты скептически оценивают вероятность того, что в конфликт в Венесуэле вмешаются Соединённые Штаты. Аналитики полагают, что Помпео, если он не блефует, слишком недооценивает сопротивление, которое могут оказать американским войскам венесуэльские вооружённые силы.

«На вооружении Венесуэлы стоят три комплекса ПВО: «Тор», «Бук», С-300. В совокупности эти три комплекса могут создать так называемую эшелонированную систему ПВО. Это позволит отражать средства воздушного нападения. Каждый комплекс выполняет свои задачи: С-300 работает по крупным целям, таким как самолёты, в том числе самолёты-невидимки, самолёты-разведчики», — заявил в беседе с RT редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

© Joshua Roberts/File

«Бук» и «Тор» работают с остальными целями — с тактической авиацией, крылатыми ракетами, добавил эксперт.

«При грамотном использовании этих комплексов ПВО можно выстроить ту самую эшелонированную систему противовоздушной обороны, которая позволит нанести существенный урон атакующей стороне», — отметил Леонков.

В то же время эксперт считает, что если атакующая сторона создаст тотальное превосходство в воздухе, полностью предотвратить нападение система ПВО не сможет, хотя и «нанесёт врагу существенный урон».

Аналитики отмечают, что в венесуэльской армии внушительную силу представляют не только ПВО. Численность личного состава вооружённых сил страны — 123 тыс. человек, не считая 220 тыс. членов национального ополчения, сообщает РИА Новости. Основу бронетанковых войск венесуэльской армии составляют 92 танка Т-72Б1В российского производства, около 80 французских танков AMX-30, а также 123 единицы российских модернизированных БМП-3М с усиленной бронезащитой, современной системой управления огнём, турбированным двигателем и комплексом активной защиты «Арена-Э».

Также на вооружении венесуэльской армии есть 114 российских бронетранспортёров БТР-80А и несколько десятков более возрастных китайских и французских машин. Самоходная ствольная артиллерия Сухопутных войск Венесуэлы — преимущественно российского производства. Это, в частности, около 50 САУ «Мста-С», 24 РСЗО «Град», 12 300-миллиметровых РСЗО «Смерч».

No pasará de ser una mediocre escaramuza este nuevo intento de golpe de Estado del autoproclamado y sus peleles lacayos del imperio. No podrán dividir la #FANB, ni al Pueblo. No volverán a engañar y a vender la Patria. Somos inminentemente ¡Leales y Patriotas! pic.twitter.com/ANzBhDwhdI — Jesús Suárez Chourio (@JSuarezChourio) 30 апреля 2019 г.

Гордостью венесуэльской армии является её авиация, основу которой составляют 23 российских Су-30МК2V. Также у Венесуэлы имеется неплохой по меркам Южной Америки флот: три ракетных фрегата итальянского производства, две торпедные дизель-электрические подводные лодки, закупленные в Германии, и полтора десятка патрульных артиллерийских кораблей, отмечает агентство.

Леонков уверен, что у Мадуро вполне достаточно возможностей по отражению нападения извне. Поэтому США до сих пор не решились на военную операцию в Венесуэле, полагает эксперт.

«Американцы сейчас пытаются сделать так, чтобы другие государства расчистили им дорогу, но пока этого не происходит», — заключает Леонков.

Меры психологического давления

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин напоминает, что уже не первый месяц идут разговоры о возможности использования против Венесуэлы вооружённых сил соседних государств — Колумбии и Бразилии.

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«В Колумбии только что утихла гражданская война. Сейчас там установился мир, даже скорее перемирие. Но люди, которые боролись с оружием в руках за свои социалистические идеи и которые считают себя союзниками венесуэльских социалистов, вряд ли будут сидеть сложа руки, если колумбийская армия поддержит американское вторжение в Венесуэлу», — сказал Травкин в беседе с RT.

С серьёзным противодействием у себя на родине также столкнётся президент Бразилии Жаир Болсонару, если попытается оказать военную помощь США.

«Вторжение в Венесуэлу не поддержат бразильские военные. Они понимают, насколько опасно вести войну, имея в тылу миллионы людей, придерживающихся левых убеждений», — отмечает Травкин.

При этом он обращает внимание на то, что и колумбийско-венесуэльская, и бразильско-венесуэльская границы — это по своим географическим условиям очень сложный театр военных действий, а следовательно, скоротечной войны ожидать не приходится. По его мнению, в Вашингтоне понимают, что военного вторжения Колумбии и Бразилии в Венесуэлу ждать не стоит.

«Разговоры о том, что обе эти страны могут поддержать американскую интервенцию или даже стать её главными участниками, — часть психологического давления на венесуэльские власти, не более того», — полагает Травкин, напоминая, что точно так же Кубу много лет пугали вторжением.

Венесуэльская армия

Reuters

© Manaure Quintero

Леонков считает, что практическим итогом угроз США станет то, что Мадуро будет ещё более активно вооружать свою армию, в том числе с помощью Москвы. Он напоминает, что общая сумма закупленных Венесуэлой российских вооружений уже составляет $12 млрд.

«В венесуэльской армии очень много российского оружия: наземных, противовоздушных, авиационных комплексов. Венесуэла всё это закупила в том количестве, в котором посчитала нужным. И она будет приобретать российское вооружение и дальше, в том числе зенитно-ракетные комплексы», — отмечает эксперт.

Как считает Травкин, американцы не пойдут на вторжение, а будут раскачивать обстановку в Венесуэле изнутри.

«На наших глазах на днях была предпринята попытка устроить большой пожар. Ничего не вышло. Однако это не значит, что такие попытки впредь не будут предприниматься. Американцы сейчас пытаются привлечь на свою сторону армию, но в целом она, а также полиция и силы безопасности находятся на стороне Мадуро. В США это понимают. Они видят, что венесуэльский президент не свергнут, хотя Гуаидо называл даже конкретные сроки, когда это произойдёт. Поэтому США будут удваивать свои усилия», — считает эксперт.