В МИД Турции выступили против военной интервенции в Венесуэлу
- Reuters
«Проблемы могут быть решены с помощью диалога и сотрудничества», — цитирует министра агентство Anadolu.
Turkey opposes military intervention, coups, says Turkish foreign minster on Venezuela, adding: Problems can be solved with dialogue, cooperation pic.twitter.com/lgZbCA8Ufs— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 2 мая 2019 г.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что осуждает попытку переворота в Венесуэле.
Он также раскритиковал попытки других стран «назначить губернатора» в стране.
30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, столкнулись с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, ранее комментируя в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое зависит от того, как себя поведут военные.