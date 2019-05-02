В МИД Турции выступили против военной интервенции в Венесуэлу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что Анкара выступает против военных интервенций и государственных переворотов.

«Проблемы могут быть решены с помощью диалога и сотрудничества», — цитирует министра агентство Anadolu.

Turkey opposes military intervention, coups, says Turkish foreign minster on Venezuela, adding: Problems can be solved with dialogue, cooperation pic.twitter.com/lgZbCA8Ufs — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 2 мая 2019 г.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что осуждает попытку переворота в Венесуэле.

Он также раскритиковал попытки других стран «назначить губернатора» в стране.

30 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции «Свобода». Впоследствии в Каракасе демонстранты, протестующие против действий правительства, столкнулись с сотрудниками венесуэльской Национальной гвардии.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, ранее комментируя в беседе с НСН ситуацию в Венесуэле, заявил, что многое зависит от того, как себя поведут военные.