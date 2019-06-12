В МИД России оценили возможность переговоров Путина и Трампа в Осаке

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с возможной встречей российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Осаке.
В МИД России оценили возможность переговоров Путина и Трампа в Осаке
  • РИА Новости

«Мы не видим конкретных никаких сигналов, кроме того, что эпизодически слышим от американских представителей», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, контакты такого уровня не готовятся «путём обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле».

«Но мы продолжаем ориентироваться на то, что именно от американской стороны должны последовать соответствующие импульсы. Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, на ногах. Но это всё на уровне как бы размышлений, конкретики нет вообще», — добавил Рябков.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщали, что импульсов из США, направленных на подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке, пока не поступало.

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