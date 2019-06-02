Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на G20

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что импульсов из Вашингтона, направленных на подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке, пока не поступало.
Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на G20
  • Reuters

«Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона», — приводит Интерфакс слова Ушакова.

Саммит G20 пройдёт в Осаке 28—29 июня 2019 года.

22 мая заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе состоится.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа произойдёт.

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