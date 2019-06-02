Ушаков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на G20

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что импульсов из Вашингтона, направленных на подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке, пока не поступало.

Reuters

«Пока мы не получили никаких импульсов из Вашингтона», — приводит Интерфакс слова Ушакова. Саммит G20 пройдёт в Осаке 28—29 июня 2019 года. 22 мая заместитель главы МИД России Сергей Рябков не исключил, что встреча лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе состоится. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа произойдёт.