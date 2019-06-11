Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20

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Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20
  • © Mikko SuutarinenHelsingin Sanom
  • globallookpress.com

«Что касается встреч, мы ожидаем, что у президента будут встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что идея встречи Путина и Трампа в рамках G20 в Осаке «висит в воздухе».

13 мая Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным и председателем КНР в ходе саммита в Японии.

Саммит G20 пройдёт в Осаке 28—29 июня 2019 года.

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