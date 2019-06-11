Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20
- © Mikko SuutarinenHelsingin Sanom
- globallookpress.com
«Что касается встреч, мы ожидаем, что у президента будут встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Кремле заявили, что идея встречи Путина и Трампа в рамках G20 в Осаке «висит в воздухе».
13 мая Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным и председателем КНР в ходе саммита в Японии.
Саммит G20 пройдёт в Осаке 28—29 июня 2019 года.