Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Что касается встреч, мы ожидаем, что у президента будут встречи с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что идея встречи Путина и Трампа в рамках G20 в Осаке «висит в воздухе».

13 мая Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным и председателем КНР в ходе саммита в Японии.

Саммит G20 пройдёт в Осаке 28—29 июня 2019 года.