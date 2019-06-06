Лавров оценил возможность проведения встречи Путина и Трампа

Короткая ссылка
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал возможность проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Лавров оценил возможность проведения встречи Путина и Трампа
  • РИА Новости

«Когда (госсекретарь США. — RT) Майк Помпео приезжал (в Сочи. — RT), он подтвердил заинтересованность Дональда Трампа провести такую встречу, на что мы сказали, что всегда к этому готовы», — пояснил Лавров, отметив, что возобновление нормального диалога входит в интересы обеих сторон.

Он также добавил, что в случае если Вашингтон выступит с предложением о проведении встречи двух лидеров, Москва будет готова его рассмотреть.

«Пока никаких конкретизированных предложений нам не поступало», — уточнил министр. 

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщали, что импульсов из США, направленных на подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке, пока не поступало.

13 мая Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита в Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить