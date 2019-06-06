Лавров оценил возможность проведения встречи Путина и Трампа

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал возможность проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Когда (госсекретарь США. — RT) Майк Помпео приезжал (в Сочи. — RT), он подтвердил заинтересованность Дональда Трампа провести такую встречу, на что мы сказали, что всегда к этому готовы», — пояснил Лавров, отметив, что возобновление нормального диалога входит в интересы обеих сторон.

Он также добавил, что в случае если Вашингтон выступит с предложением о проведении встречи двух лидеров, Москва будет готова его рассмотреть.

«Пока никаких конкретизированных предложений нам не поступало», — уточнил министр.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщали, что импульсов из США, направленных на подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке, пока не поступало.

13 мая Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита в Японии.