«Нецелесообразная и небезопасная»: в США раскритиковали ядерную политику Трампа

Ассоциация по контролю над вооружениями считает политику Дональда Трампа в сфере ядерного вооружения «нецелесообразной, нестабильной и небезопасной». В своём докладе, с которым ознакомился RT, организация предлагает три варианта сокращения расходов на ядерный арсенал. Кроме того, авторы документа отмечают, что политика главы Белого дома в этой сфере нацелена на подготовку к потенциальному конфликту с применением оружия массового поражения, хотя вероятность нанесения удара со стороны России крайне мала. Эксперты полагают, что чрезмерно раздутый военный бюджет США вызывает беспокойство американских аналитиков, однако ядерное оружие — далеко не главная статья расходов Пентагона.

В Ассоциации по контролю над вооружениями США назвали политику американского президента Дональда Трампа по вопросу расходов на ядерный арсенал «нецелесообразной, нестабильной и небезопасной». Аналитики представили доклад, в котором оценили «Обзор ядерной политики США» — доктрину, подготовленную администрацией Трампа в 2018 году. Так, по мнению экспертов, Вашингтону следует пересмотреть размер бюджетных ассигнований, которые планируется выделить на ядерное вооружение.

«Нынешний курс нецелесообразен, ненадёжен, небезопасен и требует пересмотра. Ещё не поздно пойти по другому пути. Пора произвести переоценку планируемых расходов на ядерное оружие, и надо успеть это сделать до того, как будут вложены самые крупные суммы», — говорится в докладе, с которым ознакомился RT.

Напомним, что в документе, опубликованном в 2018 году, определяются основные принципы функционирования ядерных сил государства, приоритеты их развития и применения. В частности, в нём упоминается, что Россия, Китай, КНДР и Иран являются угрозой для Соединённых Штатов. Как заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, так Белый дом оправдывает большой военный бюджет.

«Для оправдания роста военных расходов, для оправдания наращивания ядерного потенциала американцы опять нашли «страшилку» в лице России. Мы понимаем, что за этим стоит желание влить огромное количество средств в военно-промышленный комплекс, мы понимаем, какие триллионы долларов за этим стоят», — сказал он.

Ассоциация по контролю над вооружениями предлагает три варианта сокращения расходов, которые помогут снизить нагрузку на бюджет США в ближайшие 30 лет, но в то же время, по словам авторов, позволят сохранить разрушительную мощь американского ядерного арсенала и его возможности сдерживания.

Первый из них подразумевает отмену дополнительных затрат, предложенных администрацией Трампа в рамках модернизации ядерных сил, предусмотренной ещё во времена бывшего президента США Барака Обамы. Это позволит экономить почти $29 млрд.

Второй путь — более экономично развернуть около 1,5 тыс. ядерных зарядов. Такое число боезарядов разрешено иметь России и США в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). В частности, речь идёт о сокращении количества атомных подводных лодок, вооружённых баллистическими ракетами, и МБР, а также о продлении срока службы ракет Minuteman III. Так, по данным Ассоциации, можно сэкономить $120,5 млрд. Если прибавить к этому отказ от дополнительных расходов из первого пункта, сумма увеличивается почти до $150 млрд.

Наиболее выгодным является третий вариант, предполагающий сокращение количества стратегических боеголовок и ликвидацию наземной части ядерной триады — межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

«Третий вариант предусматривает отказ от такого элемента ядерной триады, как МБР, а также сокращение количества стратегического вооружения, попадающего под действие СНВ-III, до 1000 единиц. Таким образом за ближайшие 30 лет с учётом исходных оценок управления конгресса США по бюджету удастся сэкономить порядка $253 млрд, а в сочетании с отменой инициированных Трампом дополнительных расходов эта цифра возрастёт до $281,8 млрд», — подсчитали исследователи.

В докладе отмечается, что МБР шахтного базирования не имеют каких-либо существенных преимуществ по сравнению с другими компонентами ядерной триады. Более того, авторы отмечают, что основная роль таких МБР — быть мишенью для российских ракет в случае начала полномасштабной войны. В документе говорится, что Москве придётся потратить немалую часть своего арсенала в попытке уничтожить американские ракеты шахтного базирования. Однако служить мишенью могут и уже стоящие на вооружении Minuteman III, и для разработки новой ракеты нет оснований.

Кроме того, вероятность того, что Россия первой нанесёт удар по США, остаётся крайне низкой, подчёркивают в Ассоциации.

«Хотя последние несколько лет в отношениях между США и Россией нарастает напряжённость, вероятность внезапного массированного нападения России на США по-прежнему крайне мала», — говорится в докладе.

Президент России Владимир Путин ранее уже подчёркивал, что у России нет концепции превентивного ядерного удара. РФ может использовать ядерное оружие только в качестве ответных мер.

«В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар, это значит, мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории», — пояснил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Растраченный бюджет

США столкнулись с проблемами из-за чрезмерно раздутого военного бюджета, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк. Однако ядерное оружие — не самая большая статья трат Вашингтона, добавил он. Отметим, что в 2019 финансовом году оборонный бюджет Соединённых Штатов составил $716 млрд. А в следующем году Трамп намерен запросить у конгресса на военные цели $750 млрд.

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«На ядерное оружие расходуется меньше средств, чем на обычное вооружение. С оборонным бюджетом проблемы из-за того, что в последние годы Вашингтон активно занимался сменой режимов, «распространением демократии», например, на Ближнем Востоке, что закончилось катастрофой и растратой колоссальных средств», — сказал он в беседе с RT.

Между тем директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин считает, что предложение Ассоциации по контролю за вооружением может направить процесс изменения структуры ядерных сил США в неудобное для России русло.

«У России основная часть ядерного вооружения сосредоточена на наземных носителях, а у американцев — на морских. Если предлагают сократить большую часть МБР, значит, РФ тоже придётся сделать это и поменять структуру своих ядерных сил, увеличить число подводных лодок или стратегической авиации — любом случае, двигаться в невыгодном для нас направлении», — считает эксперт.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Не спешат сокращать арсенал

В документе также отмечается, что количество ядерных боеголовок, которыми сейчас располагают США (по данным авторов, около 3800), чересчур велико. В докладе отмечается, что задачи сдерживания России и Китая можно выполнить, располагая куда меньшим арсеналом. К тому же, ядерное оружие никак не помогает решать другие проблемы, стоящие перед Вашингтоном в XXI веке — киберугрозы, распадающиеся государства, изменение климата и «агрессивная региональная политика» Москвы и Пекина.

По мнению Владимира Батюка, ядерные державы обладают избыточными ядерными арсеналами, а их сокращение позволило бы снизить международную напряжённость.

«Если ядерный арсенал США сократится, их способность сдерживать потенциального противника не уменьшится. У Китая, к примеру, стратегических ядерных боеголовок в разы меньше, тем не менее для сдерживания Пекину этого достаточно», — сказал эксперт.

Специалисты Ассоциации по контролю за вооружением также отметили, что администрация Трампа не только увеличивает расходы на модернизацию ядерного арсенала, но и взяло курс на выход из международных договоров, ограничивающих различные виды вооружений. В частности, Вашингтон уже объявил о своём выходе из ДРСМД. Кроме того, действие договора СНВ-III закончится в 2021 году, однако США не спешат начать диалог о продлении этого соглашения или же заключении нового.

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«Проще говоря, администрация Трампа готовится к участию в новой гонке ядерных вооружений, одновременно увеличивая вероятность такого соперничества», — сообщается в докладе.

Ранее в администрации Трампа пояснили, что глава США примет решение о продлении договора в 2020 году. Российская сторона, в свою очередь, не раз заявляла о готовности к диалогу по этому вопросу.

«Насчёт судьбы договора СНВ-III: мы неоднократно, в том числе президент Путин, высказывались за то, чтобы продлить его на пять лет после того, как истечёт его срок действия в феврале 2021 года. По-прежнему готовы с американцами этот вопрос обсуждать», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

СНВ-III был подписан в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и вступил в силу в феврале 2011-го. Документ действует в течение 10 лет с возможностью пролонгации ещё на пять лет. В рамках договора страны согласились сократить свой ядерный потенциал. Так, количество ядерных боезарядов не должно превышать 1550, при этом участникам договора разрешается иметь не более 700 средств доставки.