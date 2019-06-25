Комитет Совфеда поддержал закон о приостановлении ДРСМД

Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Комитет также рекомендовал сенаторам одобрить данный закон на заседании 26 июня. Как указывает агентство, решение о поддержке закона ранее принял и международный комитет Совета Федерации. 18 июня Госдума приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал решение Государственной думы.