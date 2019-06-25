Комитет Совфеда поддержал закон о приостановлении ДРСМД
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Комитет также рекомендовал сенаторам одобрить данный закон на заседании 26 июня.
Как указывает агентство, решение о поддержке закона ранее принял и международный комитет Совета Федерации.
18 июня Госдума приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал решение Государственной думы.