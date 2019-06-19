Эксперт прокомментировал принятие Госдумой закона о приостановке ДРСМД
- РИА Новости
«Было очевидно, что парламентарии этот закон поддержат. Односторонняя приостановка США действия ДРСМД поставила под угрозу безопасность, прежде всего, Европы», — заявил Липовой.
Он также отметил увеличение численности военного контингента США вблизи границ России, постоянные учения НАТО на Балтике, в Арктике, в Чёрном море.
Как считает эксперт, Россия должна на это реагировать.
Ранее в Госдуме заявили об отсутствии разногласий при голосовании по ДРСМД.
В феврале военный историк, директор музея войск ПВО в посёлке Заря Московской области Юрий Кнутов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США могут заключить новое соглашение вместо ДРСМД.