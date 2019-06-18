В Госдуме заявили об отсутствии разногласий при голосовании по ДРСМД

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT принятие закона о выходе России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
В Госдуме заявили об отсутствии разногласий при голосовании по ДРСМД
  • © duma.gov.ru

«Голосование только что состоялось, это был один из тех вопросов, по которым не было разногласий между политическими партиями. Все поддержали идею приостановления участия в договоре», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что принятие данного закона означает не выход России из договора, а приостановку её участия в нём.

«Мы считаем этот договор важным звеном коллективной безопасности в современных условиях и исходим именно из этого. Другое дело, что в дипломатии и мировой политике существует принцип зеркальности, и действия США, направленные на разлом этого договора, не могут остаться без ответа», — добавил Новиков.

Ранее Госдума приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить