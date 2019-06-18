В Госдуме заявили об отсутствии разногласий при голосовании по ДРСМД

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT принятие закона о выходе России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.

«Голосование только что состоялось, это был один из тех вопросов, по которым не было разногласий между политическими партиями. Все поддержали идею приостановления участия в договоре», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что принятие данного закона означает не выход России из договора, а приостановку её участия в нём.

«Мы считаем этот договор важным звеном коллективной безопасности в современных условиях и исходим именно из этого. Другое дело, что в дипломатии и мировой политике существует принцип зеркальности, и действия США, направленные на разлом этого договора, не могут остаться без ответа», — добавил Новиков.

Ранее Госдума приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).