Генсек НАТО пригрозил России ответом из-за ситуации с ДРСМД

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа.
Генсек НАТО пригрозил России ответом из-за ситуации с ДРСМД
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«У России осталось всего пять недель, чтобы спасти договор. Так что завтра мы примем решение о дальнейших мерах НАТО. В случае если Россия не выполнит, наш ответ будет оборонительным, взвешенным и скоординированным. Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намерены развёртывать новые наземные ядерные ракеты в Европе», — отметил он.

Столтенберг заявил, что Россия должна к 2 августа уничтожить свои ракеты SSC-8 (9М729).

Ранее В НАТО анонсировали заседание совета с Россией для обсуждения ДРСМД.

25 июня профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это произошло через неделю после того, как Госдума приняла закон о приостановлении действия договора.

Подробнее о решении российской стороны приостановить действия ДРСМД — в материале RT.

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