Генсек НАТО заявил о возможности принятия мер после распада ДРСМД

Министры обороны Североатлантического альянса начали обсуждать военные и политические меры, которые будут введены в действие после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания.

«Мы обсудим пакет военных и политических мер, которые будут введены в действие после прекращения действия ДРСМД», — цитирует его ТАСС.

Также он призвал Россию к уничтожению крылатых ракет 9М729, что, по его мнению, позволит сохранить ДРСМД.

В марте в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва не намерена уничтожать свои комплексы с ракетой 9М729.