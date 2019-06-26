МИД: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
- Reuters
«Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придётся принимать компенсационные военные меры», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он отметил, что страны альянса в последние годы взяли на вооружение идеологию двойного подхода к отношениям с Москвой.
По его словам, речь идёт о сдерживании в сочетании с диалогом по вопросам, где у натовских стран есть такой интерес.
«Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО. Будем калибровать и очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом», — подчеркнул Рябков.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД.