МИД: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

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Россия примет компенсационные военные меры в случае реализации угроз НАТО в связи с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
МИД: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
  • Reuters

«Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придётся принимать компенсационные военные меры», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что страны альянса в последние годы взяли на вооружение идеологию двойного подхода к отношениям с Москвой.

По его словам, речь идёт о сдерживании в сочетании с диалогом по вопросам, где у натовских стран есть такой интерес.

«Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО. Будем калибровать и очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом», — подчеркнул Рябков.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД. 

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