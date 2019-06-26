МИД: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае реализации угроз НАТО в связи с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придётся принимать компенсационные военные меры», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он отметил, что страны альянса в последние годы взяли на вооружение идеологию двойного подхода к отношениям с Москвой.

По его словам, речь идёт о сдерживании в сочетании с диалогом по вопросам, где у натовских стран есть такой интерес.

«Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО. Будем калибровать и очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом», — подчеркнул Рябков.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД.