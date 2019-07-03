Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

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RT
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора. Российский лидер назвал решение Вашингтона прямым шагом к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности.
Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
  • РИА Новости

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«Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в документе.

В конце мая российский лидер внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД.

18 июня Госдума приняла данный закон. Совет Федерации в ходе заседания 26 июня одобрил документ.

Российский лидер подчёркивал, что Россия не станет втягиваться в гонку вооружений на фоне выхода США из ДРСМД.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса согласовали комплекс оборонительных мер после прекращения действия ДРСМД.

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