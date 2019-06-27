Путин прокомментировал ситуацию с ДРСМД

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в интервью Financial Times заявил, российская сторона предупреждала Вашингтон о готовности к переговорам по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но не видит никакой инициативы с её стороны.
Путин прокомментировал ситуацию с ДРСМД
  • РИА Новости

«Мы сказали, что мы готовы к переговорам и мы готовы к продлению переговоров между США и Россией. Мы не видим никакой инициативы со стороны наших американских партнёров», — отметил он.

По его словам, если и этот договор прекратит своё существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений.

В конце мая Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД.

Российский лидер подчёркивал, что Россия не станет втягиваться в гонку вооружений на фоне выхода США из ДРСМД. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить