В Госдуме поддержали закон о приостановлении ДРСМД
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«Хочу отметить, что данное решение — зеркальный ответ на действия США. Они из договора вышли, мы же его приостановили. Вместе с тем уговаривать и упрашивать мы никого не намерены, в любой момент они могут вернуться к его исполнению», — считает Швыткин.
По словам депутата, именно из-за действий США структура европейской безопасности находится под угрозой.
«Это должны понимать и страны Евросоюза. Мера, которую мы приняли в рамках приостановки данного договора, говорит о том, что не мы первые начали. Это соответствующие адекватные ответные меры», — заключил он.
Ранее Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора.