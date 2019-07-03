В Госдуме поддержали закон о приостановлении ДРСМД

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение президента России Владимира Путина подписать закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Хочу отметить, что данное решение — зеркальный ответ на действия США. Они из договора вышли, мы же его приостановили. Вместе с тем уговаривать и упрашивать мы никого не намерены, в любой момент они могут вернуться к его исполнению», — считает Швыткин.

По словам депутата, именно из-за действий США структура европейской безопасности находится под угрозой.

«Это должны понимать и страны Евросоюза. Мера, которую мы приняли в рамках приостановки данного договора, говорит о том, что не мы первые начали. Это соответствующие адекватные ответные меры», — заключил он.

Ранее Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении договора.