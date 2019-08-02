Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД

Москва предложила Соединённым Штатам и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развёртывание средств средней и меньшей дальности как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным», — сказал он в беседе с ТАСС.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США.

Ранее глава департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном пути стабилизации ситуации после прекращения действия ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности.

Эксперт Владимир Прохватилов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг соглашения.





