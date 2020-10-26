В Германии прокомментировали слова Путина о моратории на РСМД в Европе
- globallookpress.com
Ранее Путин заявил, что Россия готова не предпринимать развёртывания в Европе ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.
Глава государства отмечал, что Россия остаётся приверженной последовательной позиции о полном соответствии 9М729 требованиям ДРСМД.
«Это не новость: Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории. Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счёт в прошлом году», — цитирует ТАСС Зассе.
Она напомнила, что в свете «выхода» России из ДРСМД генсек НАТО заявил, что мораторий или такой отказ от размещения ракет «не вызывают доверия».
«Мы разделяем эту оценку», — добавила дипломат.
В начале августа МИД России отмечал, что угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно выросли за год после выхода США из ДРСМД.
Подробнее о заявлении Путина читайте в материале RT.