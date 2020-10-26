В Германии прокомментировали слова Путина о моратории на РСМД в Европе

Германия разделяет мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга, что призывы России к мораторию на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности не вызывают доверия. Об этом заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, комментируя слова российского лидера Владимира Путина.

Ранее Путин заявил, что Россия готова не предпринимать развёртывания в Европе ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

Глава государства отмечал, что Россия остаётся приверженной последовательной позиции о полном соответствии 9М729 требованиям ДРСМД.

«Это не новость: Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории. Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счёт в прошлом году», — цитирует ТАСС Зассе.

Она напомнила, что в свете «выхода» России из ДРСМД генсек НАТО заявил, что мораторий или такой отказ от размещения ракет «не вызывают доверия».

«Мы разделяем эту оценку», — добавила дипломат.

В начале августа МИД России отмечал, что угрозы для глобальной стабильности и безопасности значительно выросли за год после выхода США из ДРСМД.

Подробнее о заявлении Путина читайте в материале RT.