«Усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений»: Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин рассказал о возможных шагах по деэскалации обстановки в Европе на фоне прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российский лидер назвал выход США из соглашения серьёзной ошибкой, которая усиливает конфронтационный потенциал и представляет новые угрозы для общеевропейской безопасности. Глава государства также предложил проводить взаимные проверки ракетных комплексов, вызывающих обеспокоенность у сторон. RT публикует полный текст заявления.

Российская Федерация продолжает полагать, что Договор о РСМД являлся важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности. Особую роль договор играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве.

Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил своё действие, серьёзной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации. С учётом неослабевающей напряжённости по линии Россия — НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности.

В этих условиях востребованы активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также снижению рисков, проистекающих от недопониманий и разногласий в области ракетных вооружений.

В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развёртывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория.

В целях содействия поиску компромиссных политико-дипломатических решений готовы к дальнейшим шагам по минимизации негативных последствий развала Договора о РСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учёта интересов сторон.

Основываясь на ранее выдвинутом нами предложении о разработке контрольного инструментария в подкрепление российской инициативы о встречных мораториях, предлагаем всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.

В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мk 41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооружённых сил Российской Федерации в Калининградской области. Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договорённостями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729).



Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развёртывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещённых по Договору о РСМД.

Российская ракета 9М729

Reuters

© Maxim Shemetov

Призываем также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов «в мире без Договора о РСМД» применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Открыты к совместной работе на этом направлении.