«Чрезвычайно опасный путь»: почему в Генштабе РФ заявили о подрыве Вашингтоном системы международной безопасности

Денонсация договора СНВ-3 откроет для США дорогу к бесконтрольному наращиванию своих стратегических вооружений, что может поставить мир на грань катастрофы. Об этом говорится в статье высокопоставленных сотрудников Генштаба ВС РФ, опубликованной в газете «Красная звезда». Авторы документа утверждают, что США последовательно разрушают систему международных соглашений в области контроля над вооружениями, чтобы обеспечить себе военно-техническое превосходство и удержать глобальное лидерство. Опрошенные RT эксперты согласны с такой точкой зрения. По их мнению, Вашингтон следует этим курсом с момента выхода из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) в 2002 году.

Денонсация Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) может привести к бесконтрольному наращиванию ядерного оружия со стороны США. Такую точку зрения высказали начальник управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба полковник Александр Хряпин в статье, опубликованной в газете «Красная звезда».

Напомним, договор СНВ-3 был заключён между Россией и США 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года сроком на десять лет с возможностью пролонгации на пять лет по договорённости сторон. Действие СНВ-3 заканчивается 5 февраля 2021 года.

По мнению авторов, если действие договора прекратится, военно-политическая обстановка в мире «существенно осложнится, так как в отсутствие ограничительных договорных норм возможно бесконтрольное наращивание Соединёнными Штатами своих стратегических вооружений».

«Подчеркнём, что это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы», — считают военные специалисты.

Авторы документа подчёркивают, что РФ выступает за продление СНВ-3, однако США до сих пор не дали согласия на пролонгацию.

Здание Генштаба ВС РФ

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

«Российская Федерация предложила продлить срок действия Договора СНВ-3, поскольку это позволит сохранить контроль над СНВ обеих сторон, обеспечит транспарентность состава их СНВ и, как следствие, даст возможность достоверно прогнозировать их боевые возможности на указанный период. При этом появится дополнительное время для поиска решений по проблемным вопросам ограничения стратегических наступательных вооружений и продвижения к новому соглашению», — считают представители Генштаба.

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Авторы подчёркивают, что «после прекращения действия Договора СНВ-3 не останется ни одного действующего международного соглашения, ограничивающего гонку стратегических вооружений, и руки у американских ястребов будут полностью развязаны».

По словам специалистов, данные шаги американской стороны предпринимаются на фоне декларирования новых подходов Вашингтона к ядерной политике и противоракетной обороне.

Так, в «Обзоре ядерной политики» США 2018 года впервые после окончания холодной войны Россия была открыто объявлена противником США. Кроме того, в доктрине была прописана возможность превентивного применения ядерного оружия. Согласно документу, Соединённые Штаты запланировали кардинальное перевооружение ядерных сил, «включая создание новых современных крылатых ракет морского базирования и ядерных боеприпасов сверхмалой мощности», напоминают в Генштабе РФ.

При этом в области развития ПРО США стремятся к созданию ударных средств в космическом пространстве и устанавливают новый рубеж перехвата баллистических ракет, при котором они будут поражаться «не в полёте, а на стартовых позициях».

«Достижение военно-технического превосходства»

Как напоминают российские военные, за последние 20 лет США вышли из целого ряда международных договоров, которые были направлены на поддержание глобальной стратегической стабильности.

В 2002 году Вашингтон аннулировал Договор по ПРО, «который на протяжении многих лет являлся основой для ограничения стратегических наступательных вооружений».

Затем в 2019 году Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«По-видимому, основной целью выхода США из Договора РСМД является размещение ракетных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования вблизи российских границ», — предполагают в Генеральном штабе.

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В 2020 году США заявили о прекращении участия в Договоре по открытому небу (ДОН), который был подписан в 1992 году и устанавливал практику международных наблюдательных полётов для инспекции военной инфраструктуры стран-участниц. По мнению российских военных, Вашингтон пошёл на это, чтобы исключить возможность контроля вооружений на своей территории. В Генеральном штабе ВС РФ такую политику называют «планомерным разрушением систем международной безопасности».

По словам специалистов, помимо ДСНВ сегодня угроза нависла также над договорами о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Разрушение ДНЯО может стать тем спусковым крючком, который приведёт к гонке ядерных вооружений во всём мире и росту числа стран, обладающих ядерным оружием, в первую очередь «пороговых (стоящих на пороге создания собственного ядерного зарядного устройства. — RT)», — говорится в статье.

При этом, в отличие от России, США так и не ратифицировали ДВЗЯИ, отмечают авторы документа.

«Примечательно, что «союзником» США по подходам к этому договору является КНДР. В 2006 году эти две страны в отличие от 172 государств отказались принять резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о необходимости скорейшего подписания и ратификации ДВЗЯИ», — напоминают авторы материала.

По их мнению, такая политика американского руководства направлена на удержание глобального лидерства США.

«Все предпринятые в последние два десятилетия Соединёнными Штатами шаги в области стратегических вооружений являются звеньями одной цепи и направлены на достижение военно-технического превосходства США с целью сохранения своего глобального лидерства в мире и обеспечения, как им кажется, победы в возможных войнах будущего над любой из стран мира, в первую очередь над Россией, в том числе за счёт её экономического ослабления путём втягивания в очередную гонку вооружений», — говорится в документе.

«Ответ будет сокрушительным»

Приоритетом России в этих условиях является «обеспечение ядерного сдерживания как основы стратегического сдерживания», напоминают сотрудники Генштаба.

Официальный взгляд Российской Федерации на эту проблему изложен в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», опубликованных в открытом доступе 2 июня 2020 года. Документ определяет «опасности и угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, основные принципы и субъекты сдерживания» и условия возможного применения ядерного оружия.

В «Основах», в частности, продекларировано, что политика РФ в области ядерных вооружений носит исключительно оборонительный характер.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А, являющийся компонентом стратегических ядерных сил России

РИА Новости

«Россия ни на кого не собирается нападать, но предпримет все шаги, чтобы нейтрализовать любую агрессию против нашей страны. Такой подход отражает стратегию активного сдерживания и его можно охарактеризовать как «активная оборона». При этом Россия предпринимает и будет предпринимать все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы», — комментируют данное положение в Генштабе.

Как отмечают в Минобороны, «основные военные угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, исходят от коллективного Запада и связаны с наращиванием у границ Российской Федерации группировок сил общего назначения, имеющих на вооружении в том числе и средства доставки ядерного оружия, с развёртыванием систем и средств ПРО, ударных средств различного назначения и базирования, в том числе и космического».

«В «Основах» Россия обозначила «красные линии», переступать которые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то ответ без сомнения будет сокрушительным», — заключают авторы документа.

«Доминировать в военной области»

Начальник сектора проблем региональной безопасности Цента оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков назвал оценку Генштаба ситуации в области глобального контроля над вооружениями адекватной.

«США ведут политическую игру вокруг вопроса о продлении договора СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года. Сегодня требуется принятие чёткого плана его продления, но вместо этого американская сторона с завидным упорством демонстрирует, что хочет разрушить окончательно весь режим контроля над вооружениями. Это связано с тем, что США стремятся получить свободу в плане развёртывания своих боевых систем», — заявил аналитик в интервью RT.

По его словам, «у части американского истеблишмента есть мнение, что США могут достичь мирового глобального лидерства, лишь оставаясь сильными в военном плане».

Аналогичной точки зрения придерживается и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«В Вашингтоне считают, что в военной сфере могут получить решающее превосходство, если не будут связаны какими-либо договорами по контролю над вооружениями. По их мнению, технологическое превосходство даст им возможность доминировать в военной области над любой другой страной. Такой взгляд у руководства США прослеживается достаточно давно», — рассказал военный эксперт в интервью RT.

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© Скриншот с видео: RT

При этом Сергей Ермаков напоминает, что после денонсации таких договоров, как ДРСМД, ДОН и в перспективе СНВ-3, исчезнут не только ограничения по количеству боезарядов и носителей, но и пропадёт возможность проводить взаимные инспекции, которые повышают уровень доверия между государствами.

«Если система глобального сдерживания будет разрушена, степень неопределенности резко возрастёт, а вместе с ней возникнет угроза глобальной нестабильности, о которой ведёт речь российское военно-политическое руководство», — уверен он.

По словам военного эксперта Дмитрия Литовкина, Россия по-прежнему открыта для переговоров по продлению СНВ-3.

«Россия готова обсуждать соглашения о контроле с США. Тот же СНВ-3 обеспечивает известный уровень транспарентности, он нужен обеим сторонам. Однако вместе с тем мы будем модернизировать старые и создавать новые вооружения, чтобы отвечать на появляющиеся угрозы», — сказал аналитик в интервью RT.

При этом эксперты убеждены, что Россия не даст себя втянуть в новую гонку вооружений, несмотря на политику США.