«Демонтаж системы контроля над вооружениями»: как выход США из ДРСМД может сказаться на мировой безопасности

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ставит под угрозу глобальную безопасность, отмечают политологи. По их мнению, Вашингтон может пойти на размещение новых ракет в Европе, несмотря на заявления об отсутствии таких планов. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москву не убеждают соответствующие высказывания представителей НАТО. ДРСМД официально утратил силу 2 августа по инициативе Белого дома. Процедуру выхода из этого соглашения Вашингтон запустил ещё в феврале, после чего власти РФ были вынуждены ответить зеркально. При этом аналитики считают, что шанс на подписание нового договора всё ещё сохраняется. Решение будет зависеть в том числе и от хода внутриполитической борьбы в США, полагают эксперты.

2 августа официально прекратил своё действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Денонсация этого документа, ставшего основой глобальной системы по контролю над вооружениями и сыгравшего ключевую роль в снижении напряжённости в эпоху холодной войны, — серьёзное испытание для международного сообщества, считают опрошенные RT эксперты.

С точки зрения политологов, похожим образом может сложиться судьба и другого международного соглашения — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Разрыв ДРСМД весьма отрицательно сказывается на геополитической обстановке. Положительных прогнозов на данный момент не cуществует. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон чётко обозначил позицию, что 2 августа Вашингтон выходит из ДРСМД и никаких позитивных перспектив на продление СНВ-III нет», — заявил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что выход Соединённых Штатов из ДРСМД повышает напряжённость.

«Договор нужен для того, чтобы страны уменьшали количество ядерных вооружений, контролировали и инспектировали друг друга. Если таких соглашений не будет, то у государств возникнут подозрения в отношении друг друга», — отметил Литовкин в беседе с RT.

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Как заявили в МИД России, в связи с прекращением действия ДРСМД Белый дом осознанно взял курс на демонтаж существующей системы международной безопасности.

«Денонсация ДРСМД подтверждает, что в США взят курс на разрушение всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений, — указывается в заявлении ведомства. — Это ведёт к фактическому демонтажу существующей системы контроля за вооружениями».

В российском Министерстве иностранных дел призвали США во избежание ухудшения и без того непростой ситуации в мире отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности, о разработке которых ранее сообщали СМИ.

«В противном случае вся ответственность за рост напряжённости в мире ляжет на Вашингтон», — говорится в заявлении дипведомства.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США будут в ответе за возможную гонку вооружений, поскольку Россия ввела «односторонний мораторий на развёртывание такого типа вооружений». По его словам, Москва будет вынуждена отказаться от этого решения, если Вашингтон не будет придерживаться той же политики.

В МИД РФ также подчеркнули, что Россия по-прежнему открыта для диалога.

Тем временем в Пентагоне сообщили, что США приступили к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены ДРСМД.

«В связи с несоблюдением Россией условий договора Министерство обороны приступило к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 2017 года», — говорится в заявлении пресс-секретаря Минобороны США Джонатана Хоффмана.

По его словам, Пентагон будет в полной мере продолжать разработку обычных ракет наземного базирования «в качестве разумного ответа на действия России и в рамках более широкого набора обычных вариантов удара объединённых сил».

При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил в эфире Fox News, что США не обеспокоены возможностью гонки вооружений.

Ракеты в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что в свете прекращения действия ДРСМД альянс не намерен размещать в Европе «новые наземные ядерные ракетные вооружения» и сосредоточится на развитии средств ПВО.

«Союзники покупают и инвестируют в новейшие системы ПРО, которые являются частью интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны​​​. Эти средства, конечно, также могут защитить нас от крылатых ракет», — цитирует генсека РИА Новости.

При этом Столтенберг заявил, что НАТО не отказывается от диалога с Россией по вопросу о контроле за вооружениями, и призвал Китай присоединиться к разработке подобного соглашения.

Йенс Столтенберг

Reuters

© Francois Walschaerts

Сомнения по поводу обещаний генсека альянса выразил Сергей Рябков.

«Нас не убеждают неоднократные заявления представителей блока о том, что у НАТО нет никаких планов или намерений о размещении таких ракет, когда они будут разработаны США», — сказал он.

По мнению экспертов, полагаться на заверения Столтенберга не стоит, поскольку ведущую роль в альянсе играют США, чей президент может придерживаться другой точки зрения.

«Речь может идти о ракетах средней дальности, на которые Вашингтон выделил средства. Столтенберг заявил, что якобы их нет на европейской части континента, но это обман. Подобного рода заявления несут в себе подмену понятий, чтобы не испугать обывателя...» — сказал Кошкин.

Эксперт указал, что при наихудшем варианте развития событий Вашингтон может разместить ракетные установки на территории стран — членов НАТО.

«Однако не все страны альянса ведут себя послушно. Думаю, что ракетные установки будут располагаться в странах Балтии и в Польше, которые активно поддерживают линию Белого дома на европейском театре военных действий. У США не будет проблем с размещением этих ракет», — полагает он.

Не исключает такого варианта развития событий и Виктор Литовкин.

«Страны НАТО будут вынуждены разместить ракеты средней и меньшей дальности, потому что в альянсе нет самостоятельных европейских стран. Тем самым США ещё больше принизят своих европейских партнёров», — полагает он.

Взгляд из Китая

Как считает Андрей Кошкин, одна из причин выхода США из ДРСМД — это обеспокоенность по поводу «ядерной составляющей вооружений КНР».

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Американская сторона неоднократно заявляла, что готова приступить к переговорам по заключению нового договора по контролю за вооружениями, но с участием Китая. Последний, однако, такую возможность пока отвергает.

Ранее США выразили озабоченность в связи с тем, что Пекин обладает большим количеством ракет, запрещённых ДРСМД. Согласно данным Пентагона, по состоянию на май 2018 года на вооружении КНР стояло от 16 до 30 баллистических ракет средней дальности, которые могут поражать цели на расстоянии от 3 тыс. км.

Помимо этого, в распоряжении Народно-освободительной армии Китая находится 200—300 баллистических ракет средней дальности, способных поражать цели на расстоянии от 1,5 тыс. км, а также 1—2 тыс. ракет малой дальности. Также в арсенале Китая насчитывается 200—300 крылатых ракет наземного базирования, дальность полёта которых превышает 1,5 тыс. км, утверждают американские военные.

При этом сам Китай последовательно выступает против развала ДРСМД. 2 августа представитель МИД КНР Хуа Чуньин​​​ возложила ответственность за прекращение действия договора на США, отметив, что Вашингтон «полностью игнорирует свои международные обязательства и действует в духе политики односторонних действий».

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв и президент США Рональд Рейган во время подписания ДРСМД в 1987 году

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин

По мнению дипломата, выход американцев из ДРСМД может нанести серьёзной урон геополитической стабильности, если Белый дом начнёт разработку вооружений, ранее запрещённых договором.

«Если США после выхода из ДРСМД возобновят разработки и размещение ракет средней дальности, то это нанесёт серьёзный урон стратегическому балансу и стабильности в мире, повысит напряжённость и недоверие, окажет серьёзное влияние на многосторонний процесс контроля над вооружениями и международный процесс разоружения, а также поставит под угрозу региональный мир и безопасность», — указала она.

По словам Хуа Чуньин, если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов.

«Китайская сторона не согласна с этим», — отметила представитель МИД КНР.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что обсуждал вопрос заключения нового ядерного соглашения с РФ и Китаем. Он выразил уверенность, что Белому дому удастся его достичь.

Перспективы нового соглашения

Опрошенные RT эксперты полагают, что в будущем заинтересованные стороны вполне могут прийти к заключению нового договора, однако зависеть это будет в том числе и от хода внутриполитической борьбы в США.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Bryan Woolston

«Думаю, что появится новый договор о контроле за вооружениями, но не в ближайшее время. Сейчас президент США серьёзно занят внутриполитическими проблемами. Если Трамп выиграет промежуточные выборы, то не исключаю, что он переориентируется на направление ограничения обычных и ядерных вооружений», — считает Андрей Кошкин.

По словам эксперта, вопрос в том, дадут ли ему демократы свободу для принятия и осуществления подобного рода решений.