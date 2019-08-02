Рябков назвал неубедительными заявления НАТО о неразмещении ракет в Европе

Заявления НАТО о неразмещении ракет в Европе неубедительны, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в эфире RT.

По его словам, в Москве внимательно следят за заявлениями руководства Североатлантического альянса.

«Нас не убеждают неоднократные заявления представителей о том, что у НАТО нет никаких планов или намерений о размещении таких ракет, когда они будут разработаны США», — сказал Рябков.

Как отметил дипломат, «мы уже знаем по прошлому опыту, что планы могут меняться достаточно быстро».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования после распада ДРСМД.