НАТО не намерено размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе

НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования после распада ДРСМД, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не будем повторять за тем, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений. У нас нет намерений размещать новые наземные ядерные ракетные вооружения в Европе», — заявил Столтенберг во время брифинга.

Он подчеркнул, что «в Европе нет новых американских ракет, но есть российские».

Ранее в НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.