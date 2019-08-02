НАТО не намерено размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе

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НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования после распада ДРСМД, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
НАТО не намерено размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе
  • Reuters

«Мы не будем повторять за тем, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений. У нас нет намерений размещать новые наземные ядерные ракетные вооружения в Европе», — заявил Столтенберг во время брифинга.

Он подчеркнул, что «в Европе нет новых американских ракет, но есть российские».

Ранее в НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.

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