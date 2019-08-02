НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД

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В НАТО заявили, что полностью поддерживают решение США выйти из Договора РСМД, а Россия «несёт единоличную ответственность за прекращение действия» сделки.
НАТО поддержало решение США выйти из ДРСМД
  • РИА Новости

«Мы сожалеем о том, что Россия не продемонстрировала готовности и не предприняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств. Ситуация, при которой Соединённые Штаты полностью соблюдают договор, а Россия — нет, не является устойчивой», — говорится в сообщении НАТО.

В альянсе заявили, что ответят «взвешенно и ответственно на значительные риски», связанные с возможностями российской ракеты 9М729.

«Мы договорились о сбалансированном, скоординированном и оборонительном пакете мер, чтобы обеспечить сдержанность и эффективность позиции НАТО», — отметили там.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекращается с 2 августа.

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