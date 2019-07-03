С возможностью возобновления: Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД

Владимир Путин подписал указ о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ранее президент назвал такой шаг зеркальным ответом на действия США, которые первыми вышли из договора в одностороннем порядке. Эксперты отметили, что российская сторона приняла беспрецедентные меры, чтобы сохранить соглашение, однако Белому дому был нужен повод, чтобы разорвать договор.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении РФ действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ размещён на интернет-портале правовой информации.

«Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в документе.

Речь идёт о соглашении, которое заключили лидер СССР Михаил Горбачёв и глава Белого дома Рональд Рейган. Соглашение предписывало ликвидацию комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.

Согласно законопроекту, у президента России есть право принять решение о возобновлении действия соглашения.

Зеркальный ответ

В конце 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены покинуть ДРСМД, поскольку Россия якобы не соблюдает положения договора, а американская сторона в таком случае не считает себя обязанной его выполнять.

В начале 2019 года США обвинили Россию в нарушении договора и объявили об одностороннем выходе из соглашения. Формальной причиной для этого шага, по словам главы Белого дома, стали «нарушения» со стороны России, доказательств которых представлено не было.

Путин назвал решение Вашингтона прямым шагом к расшатыванию всей системы договорённостей в сфере международной безопасности. В феврале российский лидер заявил, что Москва приостанавливает участие в ДРСМД. Он отметил, что РФ не намерена втягиваться в затратную гонку вооружений на фоне выхода США из Договора РСМД.

В мае российский лидер внёс законопроект соответствующего содержания в Госдуму, где его одобрили в середине июня. В конце месяца инициативу одобрил Совет Федерации.

Такое решение — зеркальный ответ на действия США, отметил в беседе с RT зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

«Они из договора вышли, мы же его приостановили. Вместе с тем уговаривать и упрашивать мы никого не намерены, в любой момент они могут вернуться к его исполнению», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, теперь структура европейской безопасности находится под угрозой — и это должны осознавать в Европе.

«Мера, которую мы приняли в рамках приостановки данного договора, говорит о том, что не мы первые начали», — сказал Швыткин. Он добавил, что теперь под угрозой находится договор СНВ-III, регламентирующий сокращение наступательных вооружений.

НАТО готовится в прекращению договора

В конце июня стало известно, что главы министерств обороны стран НАТО начали обсуждать военные и политические меры, которые будут введены в действие после прекращения действия ДРСМД.

Также по теме «Оправдание для повышения военных расходов»: в России ответили на заявление Столтенберга из-за ситуации с ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс целиком поддерживает позицию США по ДРСМД, и призвал Россию отказаться от якобы...

«Мы обсудим пакет военных и политических мер, которые будут введены в действие после прекращения действия ДРСМД», — прокомментировал это событие генсек альянса Йенс Столтенберг 26 июня. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что члены Североатлантического альянса согласовали комплекс оборонительных мер после прекращения действия ДРСМД. Столтенберг также призвал Россию «вернуться к выполнению» ДРСМД.

«Мы по-прежнему призываем Россию вернуться к полному и подтверждённому выполнению обязательств по договору», — заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров.

По его словам, решение России выйти из ДРСМД несёт серьёзную угрозу безопасности альянса, а члены НАТО согласовали ряд ответных мер на случай, если Россия не вернётся к выполнению договора.

«НАТО сохранит взвешенный и оборонительный подход к своим действиям», — подчеркнул он.

«Соединённые Штаты нарушили баланс»

Напомним, формальным поводом для приостановки участия США в ДРСМД стали возможности российских ракет 9М729 (SSC-8 по западной терминологии). Для прояснения ситуации Минобороны РФ организовало брифинг для зарубежных военных атташе, где были представлены сами ракеты и их технические параметры. Представители США и ряда других западных стран на мероприятие не пришли.

Москва придерживается позиции, что США нарушают положения ДРСМД с момента начала применения ракет-мишеней в 1999 году. Кроме того, в 2001 году Соединённые Штаты пришли к эксплуатации боевых беспилотников, по своим характеристикам соответствующих понятию запрещённых ДРСМД «крылатых ракет наземного базирования».

Соединённые Штаты нарушили баланс, который был установлен договором, и Россия для обеспечения собственной безопасности должна была принять симметричные или асимметричные ответные меры. Об этом RT рассказал доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Позиция России в этом вопросе была именно в отсутствии спешки», — отметил эксперт.

Он напомнил, что Москва была готова показать ракету, к которой у США были претензии, и допустить к ней их специалистов.

«Российская сторона принимала беспрецедентные меры по открытости для того, чтобы Штаты изменили своё решение. Но очень скоро выяснилось, что администрации Трампа ракета вообще неинтересна. Она была нужна только как формальный повод», — сказал Манойло.

Он подчеркнул, что в случае российской стороны речь идёт о приостановке участия в договоре, а не о выходе.

«Это означает, что мы можем восстановить наше участие в любой момент, как только ситуация в отношении международной безопасности изменится», — подытожил эксперт.