В Пентагоне рассказали о планах по защите от российских крылатых ракет

Соединённые Штаты рассматривают варианты использования обычных неядерных вооружений, а также систем ПРО для защиты от российских крылатых ракет. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер.

«С точки зрения США, я могу сказать вам, что, оставаясь в рамках соглашения, мы начали исследования в отношении конвенциональных, неядерных ракет в диапазоне РСМД, которые помогли бы нам противостоять угрозам», — цитирует Эспера РИА Новости.

По его словам, противоракетная оборона также будет частью защиты.

Он отметил, что Вашингтону «нужна ПРО, чтобы решать проблему угрозы от способных нести ядерное оружие российских крылатых ракет против партнёров по альянсу».

Ранее Эспер сообщил, что США не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе после прекращения действия ДРСМД.