США не намерены разворачивать новые ядерные ракеты в Европе

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США и НАТО не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе после прекращения действия Договора РСМД. Об этом заявил и. о. главы Пентагона Марк Эспер, говоря об итогах прошедшего в среду, 26 июня, заседания группы ядерного планирования альянса.
США не намерены разворачивать новые ядерные ракеты в Европе
  • AFP

Он назвал встречу продуктивной, отметив, что на ней обсуждались «нарушения Россией ДРСМД».

«Мы не намерены разворачивать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, мы не хотим новой гонки вооружений», — написал он в Twitter.

26 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса согласовали комплекс оборонительных мер на случай прекращения действия ДРСМД.

Как отмечали в МИД России, Москва примет компенсационные военные меры в случае реализации угроз НАТО в связи с ситуацией вокруг соглашения. 

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