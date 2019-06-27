США не намерены разворачивать новые ядерные ракеты в Европе
- AFP
Он назвал встречу продуктивной, отметив, что на ней обсуждались «нарушения Россией ДРСМД».
«Мы не намерены разворачивать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, мы не хотим новой гонки вооружений», — написал он в Twitter.
2 of 3: We do not intend to deploy new land-based nuclear missiles in Europe. We do not want a new arms race.— Acting Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 27 июня 2019 г.
26 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса согласовали комплекс оборонительных мер на случай прекращения действия ДРСМД.
Как отмечали в МИД России, Москва примет компенсационные военные меры в случае реализации угроз НАТО в связи с ситуацией вокруг соглашения.