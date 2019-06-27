США не намерены разворачивать новые ядерные ракеты в Европе

США и НАТО не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе после прекращения действия Договора РСМД. Об этом заявил и. о. главы Пентагона Марк Эспер, говоря об итогах прошедшего в среду, 26 июня, заседания группы ядерного планирования альянса.

Он назвал встречу продуктивной, отметив, что на ней обсуждались «нарушения Россией ДРСМД».

«Мы не намерены разворачивать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе, мы не хотим новой гонки вооружений», — написал он в Twitter.

2 of 3: We do not intend to deploy new land-based nuclear missiles in Europe. We do not want a new arms race. — Acting Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 27 июня 2019 г.

26 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса согласовали комплекс оборонительных мер на случай прекращения действия ДРСМД.

Как отмечали в МИД России, Москва примет компенсационные военные меры в случае реализации угроз НАТО в связи с ситуацией вокруг соглашения.