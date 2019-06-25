«Оправдание для повышения военных расходов»: в России ответили на заявление Столтенберга из-за ситуации с ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс целиком поддерживает позицию США по ДРСМД, и призвал Россию отказаться от якобы нарушающих договор ракет 9М729 до 2 августа. По его словам, если этого не произойдёт, то альянс примет решение о «дальнейших шагах». В Совфеде напомнили, что Москва собирается приостановить участие в соглашении в ответ на аналогичные действия Вашингтона. В Госдуме призвали Столтенберга убедить Соединённые Штаты вернуться к диалогу по сохранению ДРСМД.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за «спасение» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности лежит на России. По его словам, Москва якобы нарушает соглашение, а если она не вернётся к его исполнению до 2 августа, то Североатлантический альянс примет меры против РФ.

«У России осталось всего пять недель, чтобы «спасти» договор. Если Россия не будет соблюдать (условия договора. — RT), завтра мы примем решение о дальнейших шагах НАТО. Наша реакция будет носить оборонительный характер, взвешенный и скоординированный», — сказал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО не будет «зеркально повторять действия» России и располагать наземные ядерные ракеты в Европе. По его словам, все страны альянса поддерживают позицию США по отношению к ДРСМД.

«Нам не хочется новой гонки вооружений. Но поскольку Россия развёртывает новые ракеты, мы должны обеспечить надёжность и эффективность собственных средств сдерживания и обороны. Такова задача НАТО», — подчеркнул он.

Чтобы «спасти» договор, утверждает Столтенберг, Москва должна уничтожить ракеты 9М729 (SSC-8 по западной терминологии) до 2 августа. Согласно позиции США и стран НАТО, она нарушает ДРСМД.

«Россия должна до 2 августа верифицируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор», — добавил генсек НАТО.

Столтенберг также заявил о намерении провести совет Россия — НАТО в скором времени. В Российском МИД подтвердили, что идёт подготовка к этому заседанию, однако окончательной даты пока нет. При этом во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в январе уже проводилось подобное заседание, на котором страны альянса проигнорировали позицию Москвы.

«У нас уже была в последний раз довольно интересная попытка разъяснить нашу позицию. Она встретила довольно-таки единодушное отвержение со стороны стран — членов НАТО, и мы как раз сейчас взвешиваем за и против того, чтобы сделать ещё одну попытку и всё-таки донести правду до членов НАТО о том, кто нарушает этот договор, объяснить ситуацию и попробовать найти всё-таки пути выхода из сложившегося положения», — приводит РИА Новости слова директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрея Келина.

Брифинг Минобороны России по ракете 9М729 для иностранных военных атташе

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«Нужен был повод»

Отметим, что Россия отвергает все обвинения в нарушении ДРСМД. Так, Минобороны РФ пошло на беспрецедентный шаг и провело брифинг для иностранных военных атташе, в ходе которого продемонстрировало ракету 9М729 и её характеристики. Предоставленная информация свидетельствовала о том, что ракета не нарушает ДРСМД. Однако атташе от США и некоторых их союзников не пришли на брифинг.

2 февраля США официально приостановили соблюдение договора. В тот же день президент России Владимир Путин принял аналогичное решение в качестве ответного шага на действия Соединённых Штатов. Он подчеркнул, что Москва пыталась сохранить договор и выступала с соответствующими инициативами, но безуспешно.

«Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, — и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, — и мы будем делать то же самое», — заявил Путин.

Соответствующий указ был подписан 4 марта. В соответствии с законом «О международных договорах РФ» это решение должно быть одобрено обеими палатами Федерального собрания. На данный момент документ принят Госдумой и готовится на рассмотрение в Совет Федерации — предположительно сенаторы его рассмотрят 26 июня.

США и страны НАТО понимают, что Россия не нарушала ДРСМД, — Вашингтону нужен был повод, чтобы выйти из договора, убеждён первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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«Когда мы их приглашали и показывали ракету, они даже не приехали. То есть, их это не интересует, нужен был только повод. Американцы вышли из договора и нам не оставалось ничего, кроме как последовать их примеру», — сказал он RT.

Комментируя слова Столтенберга о будущих мерах НАТО Джабаров отметил, что альянсу следует убедить Соединённые Штаты не размещать запрещённые ДРСМД ракеты в Европе.

«Единственное, что они действительно должны сделать — поговорить с США и попросить у них не размещать ракеты запрещённого класса на территории европейских стран. Владимир Путин чётко сказал, если хоть одна страна Европы поставит у себя ракеты этого класса, мы сделаем то же самое на своей территории и страны станут мишенью для ответного удара», — сказал сенатор.

Россия же готова обсуждать возвращение к соблюдению ДРСМД, отметил в беседе с RT зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы готовы обсуждать возможность возвращения в рамки договора. Поэтому НАТО, председателю Столтенбергу, надо сделать заявление в отношении США и призвать их в первую очередь к переговорам по возвращению этого договора», — пояснил депутат.

Так, в России неоднократно указывали на нарушение Соединёнными Штатами ДРСМД. Согласно российской позиции, используемые американскими военными ракеты-мишени с 1999 года подпадают под понятие запрещённых. А с 2001 года Москва указывает на ударные бесполитники США, которые по своим характеристикам могут считаться запрещёнными ДРСМД «крылатыми ракетами наземного базирования».

Более того, США размещают ракетные установки Mk-51 системы Aegis Ashore в Европе. Российские военные неоднократно отмечали, что эти системы могут без переделки использоваться для запуска крылатых ракет средней дальности «Томагавк». Размещение таких установок запрещено договором.

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Страны НАТО увеличивают военный бюджет

В ходе выступления в Брюсселе Столтенберг также заявил, что страны НАТО ещё в 2014 году начали повышать военные расходы в том числе в рамках подготовки к разрушению ДРСМД.

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«Одной из причин, почему мы приняли обязательства по увеличению военных расходов стран НАТО в 2014 году, после многих лет сокращения военных бюджетов государств НАТО, были действия России, которая уже начала размещать SSC-8, поэтому часть этого решения — это ответ на нарушения ДРСМД», — приводит ТАСС его слова.

Генсек НАТО также сообщил, что члены НАТО в 2019 году повысят расходы на оборону на 3,9% (не считая США). Более того, Столтенберг подчеркнул, что альянс намерен добиваться военно-технического превосходства, чтобы обеспечить преимущество в том числе в космосе, киберпространстве и искусственном интеллекте.

Таким образом можно говорить, что бездоказательные обвинения России в нарушении ДРСМД стали оправданием для военно-политического блока в повышении своих военных расходов, убеждён первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Это оправдание для повышения военных расходов для (президента США. —RT) Дональда Трампа, которому надо выиграть выборы, — сказал он RT. — Вот для чего им это всё надо — то есть нагнетание истерии и попытки заставить своих сателлитов больше сдавать деньги в общую казну и покупать вооружение».

Стоит отметить, что Россия наоборот, сокращает расходы на вооружение. Согласно подсчётам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) РФ впервые с 2006 года выпала из пятёрки стран по военным расходам.