«Войны будущего»: в США призывают создать ядерные боеприпасы малой мощности для противостояния России

Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва заявил, что стране нужны ядерные боеголовки малой мощности на случай военного конфликта с Россией. Идея создания такого вооружения ранее встретила противодействие в конгрессе, где демократы планируют запретить выделение денег на программу по созданию боеголовки со сниженным зарядом. По мнению экспертов, существует вероятность, что внутриполитическая борьба в США затруднит разработку и производство подобного оружия, однако полностью от идеи его применения в Вашингтоне вряд ли откажутся.

Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Пол Селва заявил о необходимости разработать ядерное оружие малой мощности для сдерживания России.

«С помощью внедрения маломощного ядерного оружия мы попытались заполнить пробел, существующий в концепции потенциальной эскалации конфликта, которая, как мы знаем, является частью российской доктрины», — сказал накануне Селва, выступая перед журналистами.

По мнению американского военачальника, сейчас у США отсутствуют возможности дать пропорциональный ответ России, если наша страна решит нанести по Соединённым Штатам удар с использованием ядерного оружия малой мощности. Если же подобные боезаряды появятся у Вашингтона, то, по словам Селвы, это даст Стратегическому командованию американских Вооружённых сил возможность «предложить министру обороны и президенту вариант соразмерного маломощного ядерного удара в ответ на ограниченный по мощности удар со стороны ядерного противника».

Заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Пол Селва

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© US Joint Staff

Американский военный подчеркнул, что считает необходимым развернуть такие боезаряды на баллистических ракетах Trident II, которые размещаются на стратегических атомных подводных лодках класса Ohio.

Тревожная тенденция

Стоит отметить, что Россия никогда ранее не заявляла о необходимости разработки ядерного оружия пониженной мощности или о возможности его применения против Соединённых Штатов. Зато в США такие планы обсуждаются не первый год. Например, о них говорится в опубликованном в феврале 2018 года «Обзоре ядерного потенциала США» — де-факто новой ядерной доктрине страны. В документе прямо подчёркивается намерение разместить такие вооружения на подводных ракетоносцах.

В конце января 2019 года в США началось производство боеголовок пониженной мощности W76-2. Это модификация стратегической боеголовки W76-1 мощностью около 100 килотонн в тротиловом эквиваленте, которая как раз устанавливается на подводных лодках. Однако заряд W76-2 не должен превысить 5—6 килотонн, что в 2—3 раза меньше, чем у бомбы, сброшенной в 1945 году на Хиросиму.

В Москве резко раскритиковали новый шаг Вашингтона. Министр иностранных дел Сергей Лавров, отметил, что «разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риски ядерного конфликта».

Как отмечают эксперты, такие опасения небезосновательны. Поскольку новое оружие декларируется как «маломощное», возрастают соблазны применить его в боевой обстановке. Однако разрушительная сила даже такого ядерного оружия весьма велика, а его применение может привести к обмену уже стратегическими ядерными ударами.

Другая проблема — боеголовки пониженной мощности будут располагаться на тех же ракетах, что и их «собратья», обладающие гораздо большей разрушительной силой. А значит и для систем предупреждения противника их пуск будет выглядеть одинаково и ответом станет сокрушительный удар по самим США, подчеркнули аналитики.

«Такого рода планы Пентагона могут иметь далеко идущие и крайне негативные последствия для международной безопасности и стабильности, — заявил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. — Если действительно подобные боеприпасы будут поступать в войска, то понизится порог применения ядерного оружия в кризисных условиях. Результатом может стать та самая ядерная война, которую, по словам высокопоставленных американских представителей, они стремятся предотвратить».

По мнению эксперта, вызывает опасения и тот факт, что маломощные ядерные боеприпасы в США не считают стратегическими вооружениями. В результате к ним неприменимы меры контроля, выработанные ранее в ходе диалога Советского Союза (а потом России) и Соединённых Штатов, в частности прописанные в договоре СНВ-3.

«СНВ-3 никак не затрагивает нестратегическое ядерное вооружение. А также не определяет мощность стратегических ядерных боеприпасов, — отмечает эксперт. — Строго говоря, у США здесь нет международно-правовых ограничителей. В целом, это весьма тревожная тенденция, которая свидетельствует о том, что в условиях деградации механизма контроля над ядерными вооружениями мы наблюдаем ускорение гонки вооружений».

Новый подход

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил в разговоре с RT, что идеи о применении «маломощного ядерного оружия» идут в русле масштабных изменений в представлениях американского военного командования о том, как будут протекать конфликты в будущем.

«Американцы сейчас очень активно видоизменяют подход к войнам будущего, — заявил Михайлов. — Это и ядерные заряды малой мощности, и развитие гиперзвукового и высокоточного оружия. Всё это оружие представляет собой боеприпасы большой скорости, они по своим размерам и тактико-техническим характеристикам приспособлены для транспортировки небольших боезарядов. Это отвечает стратегии США — использовать ракеты средней и малой дальности».

Одним из результатов этого процесса, по словам политолога, можно считать выход Соединённых Штатов из договора РСМД 1987 года. Кроме того, как отмечают эксперты, в текущей версии американской ядерной доктрины предлагается разместить на кораблях и подводных лодках крылатые ракеты Tomahawk TLAM-N с боеголовками мощностью от 5 до 150 кт.

Ракета «Томагавк». Архивное фото

Reuters

По мнению Александра Михайлова, вызывает опасения и приверженность американского военного руководства идее превентивного ядерного удара.

В марте 2019 года председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что США не должны отказываться от возможности ударить по своим противникам первыми, если появится такая необходимость.

«Россия рассматривает использование ядерного оружия только в качестве ответного удара. А Вашингтон готов нанести предупреждающий ядерный удар, если что-то угрожает интересам национальной безопасности США», — отмечает политолог.

Как подчёркивают эксперты, принципиальное значение имеет не столько разработка самого маломощного ядерного оружия или наличие его в арсеналах США, сколько постоянные заявления американцев о готовности его применить.

«Сама риторика Вашингтона направлена на легализацию использования ядерного оружия, а это уже весьма опасные звоночки», — считает Александр Михайлов.

Критика изнутри

Несмотря на критику со стороны Москвы, США продолжают разработку и производство ядерного оружия пониженной мощности.

Так, в марте 2019 года Министерство энергетики США, ответственное за разработки в области ядерного оружия, проинформировало, что в 2019 году на программу модификации боеголовок W76-2 было выделено $65 млн. Ещё $10 млн ведомство запросило на 2020 год.

Ещё одна инициатива на этом же направлении — создание ядерной бомбы регулируемой мощности B61-12, модификации старой авиационной бомбы B61, в которой также должна быть снижена мощность взрыва — до 50 кт. В 2019 году Министерство энергетики получило на работы по этой программе более $794 млн и запросило на следующий год чуть более $792 млн.

Однако в текущем году программа модификации W76-2 встретила сопротивление в контролируемой демократами нижней палате конгресса. 10 июня глава комитета палаты представителей конгресса по вооружённым силам Адам Смит представил свою версию оборонного бюджета на 2020 год, в котором предложил полностью прекратить финансирование разработки и установки на ракеты Trident II боеголовок малой мощности.

Глава комитета по вооружённым силам палаты представителей конгресса США Адам Смит

AFP

© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Представители Республиканской партии не согласились с этой инициативой и выдвинули встречное предложение — выделить на W76-2 $19,6 млн, сообщает издание Defense News. Однако на голосовании 12 июня в комитете по вооружённым силам им не удалось продавить аналогичное предложение, а поэтому судьба новой поправки также остаётся под вопросом.

«Все мы сходимся на том, что США должны сохранять наше военное преимущество над практически равными по силе противниками, однако пополнение нашего арсенала ещё большим числом маломощных ядерных боезарядов не поможет нам ни в достижении этой цели, ни в укреплении безопасности нашей страны», — объяснил позицию демократов Адам Смит.

Как отмечает американский оборонный портал Breaking Defense, Смит подчеркнул, что такого рода проекты просто опасны, так как позволяют политикам «рассматривать варианты, при которых ядерная война допустима».

Также в качестве аргументации за прекращение программы W76-2, в комитете палаты представителей по вооружённым силам сообщили, что США и так уже располагает тысячей боеголовок пониженной мощности и в новых просто не нуждается.

MYTH: Without additional low-yield nuclear weapons our national defense strategy will suffer



FACT: We already have over 1,000 low-yield nuclear ballistic missile warheads in our arsenal – adding more through the #FY20NDAA will not make our country safer. — House Armed Services (@HASCDemocrats) 12 июня 2019 г.

Как считает Владимир Батюк, конгресс может наложить некоторые ограничения на программы развития маломощных ядерных вооружений в США и даже «воспрепятствовать реализации этих планов» в рамках политической борьбы против администрации Дональда Трампа.

Также по теме «Программа американского эгоизма»: Трамп объявил о своём участии в президентских выборах 2020 года Дональд Трамп официально объявил о начале своей президентской кампании 2020 года, которая пройдёт под лозунгом «Сохраним Америку...

«Поскольку демократы контролируют нижнюю палату конгресса, есть основание думать, что в условиях начавшейся президентской кампании Демократическая партия США постарается каким-то образом использовать озабоченность американской и мировой общественности по поводу этих планов Пентагона», — считает эксперт.

Однако, по мнению Александра Михайлова, «политическая риторика демократов» не имеет ничего общего с их реальными целями. Они оппонируют ядерным планам Пентагона, только потому что их озвучивает администрация Трампа. Если же представитель Демократической партии победит на выборах 2020 года, он под давлением американского военно-промышленного комплекса сам будет поддерживать такие же милитаристские программы, утверждает политолог. Единственным эффективным средством сдерживания ядерного конфликта может быть лишь сохранение паритета между Россией и США.

«Они могут развивать всё, что хотят, но у нас есть такие системы, как, например, «Посейдон», которых нет у них. Мы развиваем новые военные технологии, способные ассиметрично преодолеть американские системы защиты, благодаря чему входим в паритетные, сдерживающие отношения с США, — отмечает Михайлов.