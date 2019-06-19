«На технологиях гиперзвука и лазерной энергии»: какое новейшее оружие получит российская армия в ближайшие годы

Армия и флот России в скором времени получат военные системы, не имеющие аналогов в мире. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в войска будет поставлено оружие, основанное на гиперзвуковых и лазерных технологиях. В настоящее время в процессе опытной эксплуатации находятся авиационный комплекс «Кинжал» и лазерная система «Пересвет». До конца года на боевое дежурство заступит первое соединение РВСН, вооружённое неуязвимыми для ПРО блоками «Авангард». Эксперты утверждают, что гиперзвуковое и лазерное оружие даёт российской армии неоспоримое преимущество перед высокотехнологичным противником.

В ближайшие годы российская армия будет обеспечена оружием, не имеющим аналогов в мире. Об рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооружённых сил.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство», — сообщил Шойгу.

Также он отметил значимость командно-разведывательной ударной системы «Стрелец», которая позволяет поражать цели «практически в реальном масштабе времени — через 8—12 минут после их обнаружения».

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, речь идёт об автоматизированной системе управления боем, которую использует межвидовая группировка войск.

«Стрелец» — новейшая платформа огневого поражения. Его аналогами являются разведывательно-ударные комплексы, которые использовались в нашей армии с 1960-х годов. «Стрелец» объединяет в одно звено пехотинцев в экипировке «Ратник», боевую авиацию и артиллерию. Команды отдаются из наземного пункта», — уточнил Кнутов.

Сергей Шойгу на научно-практической конференции с руководящим составом Вооружённых сил РФ

© Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу также подчеркнул, что «с поступлением высокотехнологичного вооружения и военной техники должны совершенствоваться формы применения и способы действий войск». По словам министра обороны, «современные войны требуют новых подходов».

«Мы обогнали наших конкурентов»

В государственной программе вооружений на 2018—2027 годы делается акцент на поставку военной техники нового поколения. Наибольших успехов РФ достигла в сфере военного гиперзвука. На сегодняшний день Россия — единственная в мире страна, которая серийно производит гиперзвуковое оружие.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме — 2019, президент РФ Владимир Путин заявил, что разработка гиперзвукового оружия позволила значительно усилить обороноспособность страны.

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«У нас наши новейшие системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. Я имею в виду то, что мы сделали значительный шаг вперёд, и надо прямо сказать: мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия», — сказал Путин.

С 2017 года на опытно-боевом дежурстве Воздушно-космических сил России находится высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс (ГАРК) Х-47М2 «Кинжал». Крейсерская скорость боеприпаса составляет 2 Маха, но на финальном участке он разгоняется до 10 Махов. Ракета может преодолеть до 2 тыс. км.

«Кинжал» предназначен для поражения крупных надводных и наземных целей. Как полагают эксперты, Х-47М2 был создан на основе баллистической ракеты наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Масса ракеты составляет 3,8 т, боевой части — около 500 кг.

На текущий момент носителем «Кинжала» является модифицированный истребитель-перехватчик МиГ-31. Самолёт разгоняет Х-47М2, потом ракета сбрасывает хвостовой обтекатель и включается двигатель. На цель боеприпас заходит под высоким углом, значительно затрудняя перехват средствами ПРО.

«При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, ещё и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полёта, что позволяет ей также гарантированно преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны», — описал возможности «Кинжала» Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию.

Гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Выбор МиГ-31 обоснован выдающимися возможностями истребителя. Самолёт может разгоняться до 2,8 Маха, доставляя ракету в точку сброса за несколько минут. Ожидается, что носителями ГАРК также могут стать бомбардировщик Ту-22М3М, бомбардировщик Су-34, истребитель пятого поколения Су-57.

«Вывести из строя авианосец»

Согласно планам Минобороны РФ, до конца 2019 года на боевое дежурство заступит первое соединение ракетных войск стратегического назначения (РВСН), оснащённое гиперзвуковым комплексом «Авангард». Новейшее оружие получит полк 13-й ракетной дивизии РВСН (Домбаровский, Оренбургская область).

Комплекс будет устанавливаться на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) УР-100Н УТТХ «Стилет» (РС-18А). Но в будущем носителем «Авангарда» станет новейшая баллистическая ракета шахтного базирования РС-28 «Сармат». МБР нового поколения сможет разгонять до гиперзвуковой скорости три таких блока.

По словам Владимира Путина, «Авангард» неуязвим «для сегодняшних и для перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника». На отдельных участках блок способен развивать скорость до 27 Махов. При этом комплекс маневрирует и управляется. Температура на поверхности «Авангарда» достигает 1900—2000 °C. Несмотря на облако плазмы, во время полёта комплекс может принимать радиосигнал.

Пуски крылатых ракет с фрегата «Адмирал Эссен»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Для нужд военно-морского флота «НПО машиностроения» (Реутов) создаёт морскую ракету 3M22 «Циркон». Боеприпас будет стоять на вооружении крейсеров, фрегатов и подводных лодок. Дальность ракеты составляет свыше 1 тыс. км, скорость — до 9 Махов.

«Ракета получила гиперзвуковой прямоточный двигатель. Это огромное достижение нашего оборонно-промышленного комплекса. «Циркон» станет важнейшим оружием сдерживания ВМС потенциального противника. У 3M22 невероятная разрушительная мощь: одна-две ракеты способны вывести из строя авианосец», — отметил Юрий Кнутов.

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности отечественный ОПК приступил к созданию ракеты наземного базирования дальностью свыше 500 км. Как предполагает Кнутов, разработка нового боеприпаса происходит на основе «Циркона».

В рамках оборонительной стратегии

Помимо гиперзвуковых вооружений Россия располагает лазерным комплексом «Пересвет», который относится к оружию, основанному на так называемых новых физических принципах. В мае Владимир Путин подчёркивал, что именно такие вооружения будут определять боевой потенциал российских ВС на протяжении почти всего XXI века.

В настоящее время «Пересвет» стоит на опытно-боевом дежурстве. По информации Минобороны РФ, для его эксплуатации «подготовлена необходимая инфраструктура, включая помещения для техники и дежурных смен».

Лазерный комплекс «Пересвет»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Официально назначение лазерного комплекса не раскрывается. В экспертной среде принято считать, что «Пересвет» выполняет функции противовоздушной и противоракетной обороны.

«Лазерный луч «Пересвета» способен повреждать любую электронную аппаратуру, защищая прикрываемый район от средств воздушно-космического нападения. Преимущества комплекса в том, что луч поражает цель мгновенно, при этом стоимость одного выстрела минимальна. Недостатками «Пересвета» являются громоздкость, слабая мобильность. Однако я уверен, что эксплуатация в войсках позволит усовершенствовать это оружие для последующей постановки на боевое дежурство», — подчеркнул Кнутов.

В комментарии RT полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что гиперзвуковое и лазерное оружие даёт российской армии преимущество перед высокотехнологичным противником.

«Россия придерживается оборонительной стратегии. Новейшее вооружение, несмотря на его ударную мощь, создаётся для сдерживания. Конечно, эта задача не решается несколькими видами оружия. Минобороны реализует целый ряд мероприятий, чтобы включить гиперзвуковые и лазерные комплексы в систему обороны страны и повысить тем самым боеготовность войск», — подытожил Литовкин.