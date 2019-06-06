Путин рассказал о способности гиперзвуковых систем защитить Россию

Короткая ссылка
Россия обогнала своих конкурентов в разработке гиперзвукового оружия, новые системы способны гарантировать безопасность страны на долгую историческую перспективу, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин рассказал о способности гиперзвуковых систем защитить Россию
  • РИА Новости

«Сейчас вот у нас на повестке дня продление договора СНВ-III. Ну, можно не продлевать. У нас наши новейшие системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. Я имею в виду то, что мы сделали значительный шаг вперёд, и надо прямо сказать: мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия», — сказал он во время встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2019.

Путин добавил, что если никому не хочется продлевать договор СНВ-III, то «не будем тогда».

«Мы сто раз уже сказали, что мы готовы. С нами никто не ведёт переговоров никаких... а в 2021 году всё закончится, вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружения», — отметил президент.

В апреле Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить