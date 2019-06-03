«Впечатляющая динамика»: как проходит перевооружение Сухопутных войск РФ

До конца 2019 года доля современного вооружения в Сухопутных войсках РФ увеличится до 60%. Об этом рассказал главком СВ генерал армии Олег Салюков. По его словам, в течение года в войска поставят 2,5 тыс. единиц новой военной техники, в частности зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3М, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-СП». Как считают эксперты, текущая динамика перевооружения позволит Сухопутным войскам увеличить к 2020 году долю современной техники до 70%.

Главком Сухопутных войск (СВ) генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда» заявил, что подразделения данного вида Вооружённых сил РФ получат в 2019 году 2,5 тыс. новых образцов военной техники. Это позволит увеличить долю современного вооружения с 54% до 60%.

«Набранные темпы перевооружения соблюдаются и позволят выполнить решение Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации о доведении доли современных образцов к исходу 2020 года до 70%», — сказал Салюков.

Танки Т-72Б3

РИА Новости

© Евгений Одиноков

По словам генерала армии, перевооружение Сухопутных войск происходит в плановом порядке в соответствии с Государственной программой вооружения (ГПВ) на 2018—2027 годы. Как рассказал RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, Минобороны РФ поддерживает достаточно высокие темпы обновления СВ.

«Перевооружение Сухопутных войск является одним из приоритетов новой ГПВ. Она предполагает поставку не только модернизированных образцов вооружения, но и техники нового поколения, которая сейчас испытывается и дорабатывается. В 2019 году Сухопутные войска получат в основном модернизированные версии стоящих на вооружении машин», — пояснил Дрозденко.

Высокоэффективные комплексы

В подразделения ПВО Сухопутных войск будут поставлены зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2». Данные средства противовоздушной обороны используются для защиты стратегически важных объектов и группировок войск на марше. Они были разработаны и производятся на предприятиях АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

С-300В4 является ЗРК дальнего радиуса действия. Комплекс способен поражать цели на дальности до 400 км. Перехват может осуществляться на гиперзвуковой скорости (до 7,5 числа Маха). Государственные испытания комплекса были завершены в 2014 году. Первые дивизионы получили войска Западного военного округа (ЗВО). Во время сирийской операции С-300В4 был переброшен в Тартус для прикрытия расположенного там пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

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«Система С-300В4 по сравнению с системами предыдущего поколения имеет расширенную в два-три раза прикрываемую от ударов с воздуха площадь и увеличенную дальность границы зоны поражения воздушных целей. Эти параметры, в частности, обеспечивают гарантированный перехват головных частей баллистических ракет средней дальности», — заявлял ранее глава «Алмаз-Антея» Ян Новиков.

С-300В4 обладает практически аналогичными с ЗРК С-400 «Триумф» боевыми характеристиками. Отличие комплекса в том, что он выполнен на гусеничном шасси и может быть развёрнут в труднопроходимой местности. Процесс обнаружения и сопровождения целей в С-300В4 полностью автоматизирован.

«Бук-М3» — это ЗРК среднего радиуса действия, который поставляется в войска с 2016 года. Дальность поражения целей — 70 км (в 1,5 раза больше по сравнению с «Бук-М2»). Огневая производительность модернизированного комплекса увеличилась на 50%. «Бук-М3» может одновременно обстреливать 36 объектов с вероятностью поражения до 99%.

Главное предназначение ЗРК — перехват высокоманёвренных воздушных объектов, летящих со скоростью до 3 км/с. Прежде всего речь идёт о современных боевых самолётах и крылатых ракетах. Для выполнения этой задачи в стенах ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ДНПП) была разработана универсальная всеракурсная зенитная ракета 9М317М, способная отклоняться в нужную сторону на 360 градусов.

Автоматизация процессов управления позволила повысить мобильность и выживаемость «Бук-М3». Расчёту ЗРК нет необходимости сопровождать зенитные ракеты — после их пуска комплекс может поменять дислокацию, избежав ответного огня со стороны противника.

РСЗО «Торнадо-Г»

РИА Новости

© Алексей Куденко

«Тор-М2» представляет собой комплекс малой дальности (до 12—15 км). В Сухопутные войска он поставляется с 2015 года. В нынешнем году данный ЗРК в модификации «Тор-М2ДТ будет передан подразделениям, несущим боевое дежурство в Арктике. Машина выполнена на шасси двухзвенного гусеничного тягача-вездехода ДТ-30 «Витязь».

«Боевая машина («Тор-М2». — RT) обеспечивает одновременное обнаружение более 40 целей, их ранжирование по степени опасности, сопровождение и одновременный обстрел четырёх целей четырьмя последовательно выпущенными ракетами», — говорится в материалах Минобороны.

В беседе с RT директор Музея войск противовоздушной обороны в Балашихе Юрий Кнутов назвал С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2» высокоэффективными комплексами защиты от средств воздушного поражения. Данные ЗРК включены в эшелонированную систему противовоздушной обороны РФ.

«С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2» выполнены на самой современной элементной базе, это фактически оружие нового поколения. Они обеспечивают перехват высокоточных боеприпасов и манёвренных истребителей, оснащённых комплексами радиоэлектронной борьбы. У новых отечественных ЗРК улучшена помехоустойчивость, повышены возможности перехвата средств поражения с малой радиолокационной заметностью», — пояснил эксперт.

Скорострельность и точность

В подразделения Сухопутных войск до конца 2019 года будут также поставлены самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С» и противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-СП», а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», сообщил Олег Салюков.

152-мм установка «Мста-С» была принята на вооружение в конце 1980-х годов, но сейчас в войска поступают модернизированные образцы, которые по боевым качествам на 40% превосходят советских предшественников. По данным Минобороны, ежегодно в армейские подразделения поставляется 36 обновлённых гаубиц.

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САУ модернизируются на «Уралтрансмаше» (Екатеринбург), который входит в корпорацию «Уралвагонзавод». По информации предприятия, артиллерийская установка стала более скорострельной, манёвренной и превосходит советские образцы по дальности стрельбы.

Гусеничный самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-СП» является модифицированной версией «Хризантемы-С». Основное отличие заключается в отсутствии комплектующих, которые поставлялись украинскими предприятиями. В частности, из соседнего государства экспортировались оптические прицелы.

По информации Минобороны, «Хризантема-СП» способна пробивать броню любого современного танка. Максимальная дальность поражения целей составляет 5—6 км. Помимо танков, комплекс может уничтожать низколетящие воздушные цели и малотоннажные корабли. Запас топлива позволяет «Хризантеме-СП» преодолевать без дозаправки расстояние до 600 км.

Большое внимание Минобороны РФ уделяет модернизации РСЗО в сторону повышения их дальности и точности. Основная задача систем залпового огня — поражение скоплений группировок войск противника и инженерных укреплений.

Пусковая установка ЗРК средней дальности «Бук-М3»

© Министерство обороны РФ

Последние годы в войска поступает «Торнадо-С» — глубоко модернизированная версия советского «Смерча». Комплекс оснащён управляемыми ракетами, способными использовать глобальную навигационную систему ГЛОНАСС. Дальность РСЗО составляет 200 км, а круговое отклонение снарядов не превышает нескольких метров.

С 2012 года в Сухопутные войска поставляется «Торнадо-Г» — усовершенствованный вариант легендарной БМ-21 «Град». В арсенал этой РСЗО входят 122-мм реактивные снаряды. В ближайшие годы будут поставляться новые боеприпасы с интеллектуальными взрывателями, которые разрабатываются в стенах научно-производственного концерна «Техмаш» (Москва).

Кроме того, в Сухопутные войска продолжаются поставки боевой машины пехоты БМП-3, бронетранспортёров БТР-82А и танков Т-73Б3М, которые, по словам вице-премьера Юрия Борисова, являются лучшими в мире по соотношению цены и качества.

Как считает Дмитрий Дрозденко, запланированные объёмы поставок военной техники позволят увеличить долю современных вооружений в Сухопутных войсках до 70% в 2020 году. Собеседник RT напомнил, что в 2016 году доля новой техники СВ составляла 42%. Это был самый низкий показатель среди других видов Вооружённых сил России.