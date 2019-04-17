«Ликвидировали зависимость от Запада»: на что способны новые российские снайперские винтовки
- Российский снайпер на учениях
- РИА Новости
- © Георгий Зимарев
Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) начал испытания нового самозарядного снайперского комплекса «Уголёк», сообщает газета «Климовский оружейник», которую издаёт подмосковное предприятие. В ближайшее время винтовка будет проверена на соответствие показателям дальности, кучности и точности стрельбы, а также бронебойного действия боеприпасов.
«Уголёк» полностью изготовлен из отечественных комплектующих. Винтовка будет выпускаться в двух вариантах: под патрон .308 Winchester (7,62 х 51 мм) и более мощный .338 Lapua Magnum (8,6 х 70 мм). ЦНИИТОЧМАШ выполняет работы по заказу Минобороны РФ, но планирует создать на базе армейского образца «Уголька» линейку охотничьих самозарядных винтовок.
Новый снайперский комплекс будет состоять из самой винтовки и различного навесного оборудования, включая прицелы. По словам инженера ЦНИИТОЧМАШ Игоря Некрасова, в интересах военных будут созданы «новые патроны в натовских калибрах, новые пороха, новые капсюли». Весь цикл работ планируется завершить в 2022 году.
Переход к новому поколению
В феврале 2019 года в интервью газете «Известия» гендиректор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков заявил, что «Уголёк» не разрабатывается на замену легендарной снайперской винтовки конструкции Евгения Драгунова (СВД). По его словам, данное оружие идеально справляется с поражением целей на расстоянии 500—800 м. По этой причине задача «Уголька» — вести эффективную стрельбу на дальности свыше 800 м.
«Сейчас первые образцы готовы, проводятся отстрелы, учитываются замечания. В этой работе я вижу будущее нашего института. Отмечу, мы создаём не просто винтовки, а целые снайперские комплексы, куда входит и всё навесное оборудование, и высокоточные боеприпасы», — пояснил Баков.
В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Александр Бутырин отметил, что на современном театре военных действий армейским подразделениям требуются винтовки, которые превосходили бы СВД по дальности и кучности стрельбы. По его словам, в настоящее время диверсионно-разведывательным группам (ДРГ), в составе которых действуют снайперы, очень часто приходится поражать цели на дальности свыше одного километра.
«СВД — бесспорный фаворит. Это безотказное, неприхотливое и надёжное оружие. Однако винтовке Драгунова не всегда хватает эффективной дальности стрельбы. Также нарекания военных вызывает чрезмерная длина винтовки (1,2 м) и недостаточная кучность. Вполне закономерно, что Минобороны рассчитывает получить более современное оружие. Я думаю, что это непростая, но выполнимая задача», — сказал Бутырин.
Как пояснил эксперт, к армейскому снайперскому оружию предъявляются достаточно жёсткие требования. Помимо высокой дальности и кучности, винтовка должна быть лёгкой и максимально простой в использовании. Отдельное внимание инженерам ЦНИИТОЧМАШ придётся уделить уровню надёжности, которая должна быть сопоставимой с СВД, рассуждает Бутырин.
«У бойца, как правило, нет времени на подготовку к стрельбе. К тому же военнослужащие в составе ДРГ часто вынуждены совершать продолжительные изнурительные пешие марши. Это означает, что «Уголёк» должен иметь минимум выступающих поверхностей, мгновенно приводиться в боеготовое состояние и безотказно вести стрельбу в абсолютно любых погодных условиях, сохраняя при этом необходимую точность», — сообщил Бутырин.
- Снайперские винтовки СВД и СВДС
- © Wikimedia commons
В настоящее время на вооружении Сухопутных войск РФ и ВДВ стоят в основном различные версии СВД — модернизированный вариант классической винтовки Драгунова (СВДМ), модификация со складным прикладом (СВДС) и крупнокалиберная версия (СВДК). Спецподразделения ВС оснащены СВУ-АС (7,62 × 54 мм и 7,62 × 51 мм) и ВСС «Винторез» (9 х 39 мм) разработки ЦНИИТОЧМАШ и Тульского оружейного завода.
Как полагают эксперты, СВД будет постепенно заменяться в войсках снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая впервые была представлена на форуме «Армия-2017». Масса оружия составляет 4—4,5 кг, дальность — до 1,2 км. Винтовка разработана концерном «Калашников» и будет выпускаться в вариантах под калибр 7,62 × 54 мм и натовский патрон 7,62 × 51 мм.
«Преимущества этой винтовки заключаются в её точности. Кучность боеприпасов равна примерно одной угловой минуте (максимальный разлёт пуль после пяти выстрелов составляет около 29 мм между центрами попаданий с дистанции 100 м. — RT). Это очень высокий стандарт для винтовки-полуавтомата такого калибра», — заявил ранее RT директор по специальным проектам концерна «Калашников», чемпион мира по практической стрельбе Всеволод Ильин.
«Долгожданный шаг вперёд»
Последние годы российские государственные и частные компании разработали несколько перспективных образцов снайперского оружия. Например, в 2017 году ЦНИИТОЧМАШ представил тактическую винтовку «Точность» для нужд ФСБ, ФСО и Росгвардии.
Оружие было создано на основе опытного комплекса Т-5000 от ГК «Промтехнологии» (Orsis). Винтовка выпускается в двух модификациях — под патроны 7,62 х 51 мм и 8,6 х 69 мм. На сегодняшний день «Точность» поставляется в строевые подразделения и спецназ Росгвардии.
По ряду тактико-технических характеристик «Точность» превосходит популярную австрийскую тактическую винтовку Steyr-Mannlicher SSG 08, которую раньше закупали силовые ведомства РФ. Максимальная дальность «Точности» — до 1,5 км, вес — от 5,8 до 6,2 кг. Отечественное оружие позволяет поражать цели без предварительной пристрелки и в любых погодных условиях.
До начала серийного производства Т-5000 снискала славу одной из самых точных в мире. В 2012 году с этой винтовкой команда управления «А» ЦСН ФСБ взяла золото на чемпионате мира по снайперской стрельбе среди полицейских и армейских подразделений. В 2016 году на чемпионате Европы по снайпингу победу одержала команда ФСО, также вооружённая винтовкой компании Orsis.
Однако Т-5000 пришлось дорабатывать из-за достаточно большого количества импортных комплектующих и некоторых эксплуатационных недостатков. В частности, «Точность» получила магазин на десять патронов, тактическое цевьё, модернизированный приклад для более комфортной стрельбы с позиции лёжа.
«Насколько я понимаю, принятию на вооружение Т-5000 препятствовала в том числе высокая цена. Но замена отдельных комплектующих и запуск масштабного серийного производства позволили удешевить винтовку. Появление «Точности» стало несомненным и долгожданным шагом вперёд. Данная винтовка избавила российские силовые структуры от необходимости приобретать западные образцы», — отметил Бутырин.
- Снайперская винтовка ORSIS T-5000 «Точность»
- © Wikimedia commons
Огромных успехов, по мнению эксперта, добилась частная компания Lobaev Arms (Калужская область). Инженеры предприятия разработали самую дальнобойную винтовку в мире — СВЛК-14С «Сумрак» под специальный патрон .408 CheyTec (10,3 × 77 мм). В 2017 году она поразила цель на расстоянии 4,178 км. На базе «Сумрака» может быть создана новая винтовка для вооружённых сил.
В 2017 году Lobaev Arms представила публике винтовки ДВЛ-10 М1 «Диверсант» и ДВЛ-10 М2 «Урбана». Первая предназначена для армейских частей, вторая — для полицейских подразделений и спецслужб с целью ведения боя в городских условиях. Кучность винтовок соответствует лучшим мировым стандартам: у «Диверсанта» — 0,5 угловой минуты, у «Урбаны» — 0,38.
Главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярёв сообщил в беседе с RT, что российский оборонный комплекс достиг значительных успехов в разработке снайперского оружия, прицелов и в налаживании производства необходимых боеприпасов.
«Мы полностью ликвидировали зависимость от Запада в сегменте снайперского оружия. Положительные перемены начались ещё во второй половине 2000-х годов, и сейчас мы наблюдаем уже практические результаты этой работы. Никакого отставания по винтовкам у России от стран — членов НАТО нет, а некоторые наши образцы даже превосходят зарубежные», — подчеркнул Дегтярёв.
- «Топаз», «Ворчун» и «Тайфунёнок»: какие вооружения представили на выставке в Москве российские и зарубежные компании
- «Джентльмены, вы слишком долго прячетесь за моей спиной»: какой вклад в победу над нацизмом внесла Людмила Павличенко
- «Стратегический продукт»: эксперты оценили перспективы новых автоматов Калашникова на мировом рынке
- Ослепляющий «Филин»: на что способно новейшее нелетальное оружие России