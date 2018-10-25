«Джентльмены, вы слишком долго прячетесь за моей спиной»: какой вклад в победу над нацизмом внесла Людмила Павличенко

75 лет назад самой результативной женщине-снайперу Второй мировой войны Людмиле Павличенко было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за год участия в боевых действиях она уничтожила по меньшей мере 309 солдат и офицеров противника. По словам экспертов, Павличенко внесла серьёзный вклад в приближение открытия Второго фронта и преуспела в подготовке молодых снайперов.

Людмила Павличенко (в девичестве — Белова) родилась 12 июля 1916 года в городе Белая Церковь под Киевом. Её отец, Михаил Белов, работал слесарем, а в годы Гражданской войны поддержал большевиков и стал полковым комиссаром. Затем попал на службу в органы внутренних дел. Когда Людмиле было четырнадцать, семья Беловых переехала в Киев. Параллельно с учёбой в десятом классе девушка устроилась работать шлифовальщицей на киевский завод «Арсенал». В 1932 году она влюбилась в Алексея Павличенко, с которым познакомилась на танцах, и вышла за него замуж. У них родился сын. Однако супруг оказался ветреным, и довольно скоро пара рассталась.

В 1937 году Людмила поступила на исторический факультет Киевского государственного университета, в студенческие годы серьёзно занималась стрельбой и планеризмом. Однажды, гуляя по парку с друзьями, она зашла в тир Осоавиахима (Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству). Инструктор тира — бывший красный командир, уволенный по ранению, — обратил внимание на девушку, стрелявшую без промаха, и добился, чтобы её направили на учёбу в Киевскую школу снайперов.

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Но Людмила не торопилась надевать форму. Окончив четвертый курс университета и оставив сына с родителями, она отправилась на практику в Одесский музей, где планировала заниматься историческим исследованием. Однако её планы нарушила война.

Сразу после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Людмила Павличенко ушла добровольцем на фронт и была направлена в 25-ю стрелковую дивизию имени В.И. Чапаева.

На берегах Чёрного моря

Война для Людмилы Павличенко началась с боевых действий в Бессарабии и под Одессой.

«Ей больше месяца не давали в руки винтовку, постоянно повторяя, что «баба не может стрелять лучше мужика». Она переломила это отношение, потому что была уверена в своих силах и полна решимости отомстить фашистским захватчикам», — рассказала в интервью RT историк и писатель Алла Бегунова.

8 августа 1941 года румынские и немецкие войска вышли к Днестровскому лиману, 12-го Красная армия остановила их после прорыва в районе Куяльниково, но 13-го Одесса всё-таки была полностью блокирована фашистами со стороны суши. Войска Приморской армии (в состав которой входила и 25-я стрелковая дивизия) вместе с местными добровольцами героически обороняли город.

Жители Одессы готовятся к обороне города

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В конце сентября — начале октября красноармейцы дважды переходили в контрнаступление, нанеся противнику серьёзный урон. Однако в связи с тем, что линия фронта продвинулась уже далеко на восток, в Ставке решили, что оборонять Одессу становится нецелесообразно и рискованно для блокированных в ней войск. С 1 по 16 октября в Крым по морю были эвакуированы 86 тыс. военнослужащих, 15 тыс. гражданских, техника, артиллерийские орудия и боеприпасы. Ранее, в августе — сентябре, из города вывезли 125 тыс. человек гражданского населения.

73 дня Красная армия удерживала под Одессой около 300 тыс. вражеских солдат и офицеров. Немецко-румынские войска понесли потери в количестве 160 тыс. человек, 200 самолётов и 100 танков.

Впервые в качестве снайпера Людмила Павличенко попробовала свои силы на дальних подступах к Одессе, в районе города Беляевка, и в первом же столкновении уничтожила двоих солдат противника.

«Отличная подготовка на снайперских курсах позволила Людмиле Павличенко приносить пользу на самых ответственных направлениях. На задания она периодически отправлялась вместе со своими сослуживцами и нередко превосходила опытных мужчин-снайперов по количеству уничтоженного врага. Одиночные вылазки девушки-снайпера в большинстве случаев тоже завершались успехом. К уничтожению важных офицерских чинов вражеской армии нередко добавлялась ценная информация о замыслах врага — не раз в руки снайпера попадали ценные документы», — рассказала в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Елена Желамская.

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Всего в боях на территории Одесской области за неполные три месяца пули девушки-снайпера настигли 179 (по другим данным —187) румынских и немецких военнослужащих.

Из Одессы 25-я стрелковая дивизия была эвакуирована одной из последних. Прибыв в Севастополь, подразделение сразу же выдвинулось на север Крыма, откуда с боями отступило обратно, заняв в обороне рубеж от западного Инкерманского маяка до села Биюк-Отаркой (в наши дни — Фронтовое). В конце октября — начале ноября нацисты предприняли первую попытку штурма Севастополя, которая не увенчалась успехом, но к 9—10 ноября город был полностью окружён со стороны суши.

В середине ноября нацисты пытались атаковать Севастополь по всему фронту, но смогли лишь незначительно продвинуться вперед. Гитлеровское наступление было на время приостановлено. В начале 1942 года советское командование высадило в Керчи и Евпатории десант, оттянувший на себя крупные силы противника, но уже 7 января гитлеровцы вновь завладели Евпаторией, а к концу весны разбили основные силы Крымского фронта на Керченском полуострове.

Это позволило нацистам вернуться к активным действиям против осаждённого Севастополя. Руководил штурмом города Эрих фон Манштейн. На Севастополь было брошено шесть корпусов немецко-румынских войск. Применение артиллерии при штурме города, по оценкам Манштейна, было самым массированным за все годы Второй мировой войны.

Под Севастополем Людмила Павличенко довела счёт своих побед до 309 (согласно отдельным источникам — до 343). В том числе ею были уничтожены 36 снайперов противника.

«Работа снайпера, помимо навыка оставаться незамеченным, требовала также терпения, выдержки и выносливости. Людмила Михайловна могла часами лежать без движения в степи под палящим солнцем, на снегу при сильном морозе, ночевать под открытым небом или не спать сутками для того, чтобы выследить и уничтожить ещё хотя бы одного врага. Впоследствии все эти сложности и лишения отразились на её здоровье», — отметила Елена Желамская.

Слава о талантливой девушке-снайпере дошла до гитлеровских войск. Павличенко пытались заманить в ловушку, отвлекая её с помощью искусно изготовленных чучел и выпущенных в местах снайперских дуэлей домашних животных. Но каждая встреча с очередным «коллегой» приносила Людмиле новую победу.

В июне 1942 года, после очередного ранения, оказавшегося чрезвычайно тяжёлым, Людмила Павличенко была эвакуирована на Кавказ.

Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Бойцы морской пехоты атакуют фашистские позиции

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© Евгений Халдей

Это произошло уже во время решающего штурма Севастополя, начавшегося 7 июня. Несмотря на ожесточённое сопротивление советских войск, спустя десять дней после перехода в наступление гитлеровцы смогли добиться перелома, выйдя к подножью одной из основных высот в обороне Севастополя — Сапун-горе — и захватив ряд ключевых артиллерийских фортов.

В конце месяца положение защитников города стало безнадёжным. Началась эвакуация, но полностью вывести из города войска, как это было в Одессе, оказалось невозможно. На Кавказ смогли переправить только командный состав и часть раненых. Несколько тысяч бойцов ушли в открытое море на лёгких плавсредствах, часть из них спасли советские корабли, находившиеся в это время в акватории.

1 июля 1942 года сопротивление защитников Севастополя в большей части города было прекращено. Оно продолжалось только в районе 35-й батареи и на мысе Херсонес. Подавить сопротивление советских воинов нацисты смогли только в середине июля. Десятки тысяч красноармейцев попали в плен. На сегодняшний день общие потери Красной Армии в Севастополе (включая санитарные) оцениваются в 200 тыс. человек, немецко-румынских войск — в 300 тыс.

25-я стрелковая дивизия, в которой служила Павличенко, была уничтожена полностью. Её знамёна — утоплены в Чёрном море.

Возможно, июньское ранение спасло Людмиле жизнь.

Мировая известность

«Слава о выдающемся юном снайпере распространилась по Советскому Союзу довольно быстро. Нередко Людмила Михайловна попадала в объективы камер фоторепортеров, заметки, иллюстрирующие её подвиги, печатали в газетах. Для многих участников войны и тружеников тыла она стала образцом для подражания и символом упорства в борьбе с врагом», — рассказала Елена Желамская.

После того, как Людмила оправилась от ранения, осенью 1942 года её вместе с ещё одним снайпером, Владимиром Пчелинцевым, в составе делегации советской молодёжи направили в США и Канаду, где она участвовала во встречах с общественностью, журналистами и политиками.

Gettyimages.ru

© Les Lee

В Соединённых Штатах корреспонденты местных СМИ и простые американцы сначала не горели желанием говорить о войне, вместо этого засыпая Людмилу вопросами о предпочтениях в одежде и о том, используют ли женщины на фронте губную помаду.

На очередной встрече Павличенко решила пресечь пустые разговоры. «Мне 25 лет, на фронте я успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?»

Эти слова, сказанные молодой советской военнослужащей перед аудиторией в США, лишили американцев дара речи и заставили публику взорваться овациями.

«Выступления Людмилы Михайловны стали настоящим откровением для американцев, которые крайне отдалённо представляли себе, что в этот момент происходило на территории СССР и Европы. Участие женщины в войне вообще было для них диковинным явлением. Павличенко своим примером пыталась показать, что сражаться против нацистов в Европе просто необходимо», — подчеркнула Елена Желамская.

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В составе делегации Людмила побывала на приёме у президента США Франклина Рузвельта. Девушка-снайпер даже подружилась с американской первой леди Элеонорой Рузвельт и по её приглашению некоторое время жила в Белом доме. «Феномен популярности Павличенко на Западе можно объяснить её остроумием, прекрасным знанием английского языка. Благодаря Людмиле Америка познакомилась с типом настоящего русского человека. Важную роль, конечно, сыграла дружба с Элеонорой Рузвельт, которая действительно была очень тесной. В общей сложности они встречались 15 раз и поддерживали отношения до самой смерти Элеоноры», — отметила Алла Бегунова.

После возвращения в СССР лейтенант Людмила Павличенко служила инструктором в снайперской школе «Выстрел», передавая свои знания и опыт новому поколению борцов с нацизмом. 25 октября 1943 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза. После победы Людмила завершила прерванное войной обучение в университете и стала научным сотрудником при Главном штабе ВМФ СССР. Затем работала в Советском комитете ветеранов войны. Жизнь Павличенко оборвалась в 1974 году, когда ей было всего 58 лет — сказались последствия ранений и тяжелейших условий, в которых Людмила воевала. В честь неё были названы улицы в разных городах СССР, выпущены памятные почтовые марки. В 2015 году на экраны вышел фильм «Битва за Севастополь», главной героиней которого стала Людмила.

Хотя Павличенко прославилась как самая результативная женщина-снайпер в истории, её роль эксперты видят не только в этом.

«Несмотря на то что открытие Второго фронта в Европе состоялось спустя два года после визита Людмилы Павличенко за океан, она внесла весомый вклад в приближение этого момента. Ей удалось добиться серьёзных изменений в представлении американцев о текущих событиях войны в СССР и Европе», — заявила Елена Желамская.

© Кадр из фильма «Битва за Севастополь» (2015)

По мнению Аллы Бегуновой, именно благодаря таким людям, как Людмила, Советский Союз смог победить нацизм.

«Я имела честь немного пообщаться с Павличенко в 15 лет, когда она приезжала в нашу школу. Это была, без сомнения, очень неординарная личность. Она была доброй, отзывчивой, высокообразованной, обладала невероятным остроумием и обаянием, привлекая внимание окружающих. Павличенко являлась представителем постреволюционного поколения, которое воспитали на идеалах самоотверженности, преданности Родине и партии, готовности ради великого будущего осваивать новые профессии и, если понадобиться, взять в руки оружие.