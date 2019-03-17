Ослепляющий «Филин»: на что способно новейшее нелетальное оружие России

Российские учёные работают над модернизацией станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Росэлектроника». «Филин» является нелетальным оружием и предназначен для вывода из строя оптических систем противника и временной нейтрализации живой силы путём воздействия на органы зрения. В настоящее время комплекс используется Военно-морским флотом РФ. «Росэлектроника» планирует увеличить мощность, сократить энергопотребление и уменьшить габариты комплекса. Как полагают эксперты, «Филин» будет востребован в армейских частях, а также в подразделениях Росгвардии и других силовых ведомств.

Инженеры опытного завода «Интеграл» (Санкт-Петербург) разрабатывают более совершенные модификации станций визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника», куда входит предприятие-разработчик.

Основное внимание в своей работе специалисты уделяют повышению мощности и дальности действия комплекса. Также новые версии «Филина» будут отличаться от предшественников более компактными габаритами, меньшей массой и более экономным расходом электроэнергии. На текущий момент учёные практически завершили дооснащение комплекса вариофокальным объективом.

Утверждается, что данное приспособление позволит увеличить дальность системы в 1,5 раза (с 5 до 7,5 км) и расширить угол (спектр) воздействия на противника с 10—15 до 30 градусов. Ещё одним преимуществом модернизированного «Филина» станет модульная архитектура, благодаря которой «Интеграл» сможет удовлетворять разнообразные требования заказчиков.

Оператор оптической системы

© Росгвардия

«Например, за счёт увеличения или уменьшения количества излучателей в рамках одной системы, а также комбинирования элементов большей или меньшей мощности могут создаваться как сильные станции военного и специального назначения, так и более слабые версии, предназначенные для вывода на рынок гражданской продукции, которые могут быть востребованы крупными компаниями для обеспечения безопасности любых охраняемых объектов», — отмечает пресс-служба «Росэлектроники».

Гуманная и эффективная система

«Филин» — это новейшее российское нелетальное оружие, предназначенное для подавления в ночное и сумеречное время оптических систем противника, включая снайперские прицелы, лазерные дальномеры, системы наведения, а также тепловизоры. Комплекс оказывает временное негативное воздействие на органы зрения человека. По данным «Ростеха», действительная дальность станции составляет 500—700 м, максимальная — 5 км.

«Эффективность и безопасность применения новинки были определены на основании исследований ФГБУН «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» РАН. Испытатели из числа добровольцев отмечали эффект от воздействия светового излучения как «плавающее пятно света перед глазами», а также жаловались на кратковременное головокружение и дезориентацию в пространстве», — говорится на сайте «Ростеха».

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Широкие возможности применения «Филина» привлекли внимание западных СМИ. В начале марта 2019 года в британской газете The Times был опубликован материал, автор которого назвал российскую станцию «оружием массовой дезориентации». Издание отмечало, что комплекс способен «вызывать у противника галлюцинации и тошноту».

В конце февраля австралийский телеканал 9News сообщил, что «Филин» предназначен для противодействия живой силе противника, вооружённой снайперскими винтовками, автоматами и пулемётами. В ходе тестирования комплекса 45% испытуемых жаловались на тошноту и дезориентацию, 20% — на эффект «пятна света», отмечает 9News.

10 марта в эфире телеканала «Звезда» было опубликовано видео испытаний «Филина», которые прошли в Санкт-Петербурге в акватории Финского залива. Также был продемонстрирован прототип модернизированного комплекса с двумя излучателями. Сообщалось, что в будущем станция получит возможность ослеплять противника в дневное время.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», вооружённый комплексом «Филин»

РИА Новости

© Александр Гальперин

Действие «Филина» основывается на быстрых импульсах световых лучей высокой интенсивности. Излучение происходит в видимом и частично инфракрасном спектрах. При этом оно не вызывает ожог сетчатки глаза — живая сила противника лишь временно теряет свою боеспособность.

«Филин» — это гуманная система в отличие от аналогов, которыми вооружены западные государства. Наши вероятные противники используют лазеры, которые не только повреждают оптику, но и вызывают необратимые расстройства органов зрения стрелков или операторов вооружения. Наш комплекс вызывает только обратимые нарушения в организме человека», — пояснил RT полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«Оружие ближнего боя»

В 2017 году на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге был представлен экспортный вариант «Филина» под названием «Грач». В рекламном буклете было указано, что станция может функционировать на протяжении десяти часов, а её потребляемая мощность составляет не более 2,4 кВт. Комплекс может быть установлен на судна водоизмещением от 50 до 15 тыс. т.

На сегодняшний день «Филин» входит в арсенал фрегата дальней морской зоны проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». В ближайшие годы станцией визуально-оптических помех будут вооружены другие сторожевые корабли данного проекта: «Адмирал флота Касатонов» (достраивается на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге), «Адмирал Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков».

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По словам Тимошенко, на флоте «Филин» является оружием ближнего боя. Он защищает корабль от поражения стрелковым и мелкокалиберным оружием.

«Оператор вражеского судна теряет способность вести огонь. Также потенциальный противник не может использовать средства наблюдения и разведки. Если говорить в целом, то море является оптимальным пространством для применения «Филина», так как прохождению лучей ничто не препятствует», — отметил эксперт.

20 декабря 2018 года индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов заявил, что корпорация собирается завершить создание опытного сухопутного образца «Филина». По его словам, наземная версия 5П-42 обеспечит «существенное тактическое преимущество» специальным подразделениям.

«Это лишает злоумышленников возможности вести прицельный огонь или следить за перемещением боевых подразделений. Это нелетальное оружие основано на хорошо зарекомендовавшей себя технологии, которая используется на надводных кораблях ВМФ. Создаваемое нами устройство может войти в арсенал сотрудников Росгвардии, а также других спецподразделений и силовых ведомств», — отметил Абрамов.

В свою очередь, Тимошенко заявил, что «Филин» потребуется прежде всего антитеррористическим структурам. С появлением сухопутного варианта станции спецподразделения смогут эффективнее проводить операции по нейтрализации боевиков и освобождению заложников, считает собеседник.

«Скорее всего, «Филин» будут устанавливать на крыше микроавтобуса, в салоне которого будет располагаться генератор. Станция упростит силовикам работу по задержанию или ликвидации засевших в здании террористов. Учитывая гуманный характер «Филина», его можно применять в операциях по освобождению заложников», — сказал Тимошенко.

Бойцы спецподразделения «Зубр» Росгвардии

© Росгвардия

Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко придерживается несколько иной точки зрения. В беседе с RT он отметил, что «Филин» может применяться практически в любых сухопутных операциях.

«Филин» может использоваться в ходе диверсионных, разведывательных, оборонительных и наступательных операций в ночное время суток. Несомненно, подобное оружие пригодится российским Силам специальных операций и спецназу правоохранительных ведомств, которым поручаются наиболее сложные задачи», — сообщил Дрозденко.

Как полагает эксперт, ключевые преимущества «Филина» перед лазерными системами — невысокое энергопотребление и способность лучей проходить сквозь туман. Именно эти возможности позволяют установить комплекс на любой корабль или автотранспорт.