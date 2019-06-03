Сухопутные войска России получат более 2500 образцов техники и вооружения

Короткая ссылка
Российские Сухопутные войска в 2019 году получат более 2,5 тысячи  новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в 2019 году.

Об этом в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

«В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ», — заявил он.

По его словам, это позволит довести долю обеспеченности сухопутных войск современными образцами вооружения и техники с 54% до 60%.

Ранее Пятый канал передавал, что в штабе Восточного военного округа провели тренировку по отражению террористической угрозы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить