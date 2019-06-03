Сухопутные войска России получат более 2500 образцов техники и вооружения
Об этом в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.
«В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ», — заявил он.
По его словам, это позволит довести долю обеспеченности сухопутных войск современными образцами вооружения и техники с 54% до 60%.
Ранее Пятый канал передавал, что в штабе Восточного военного округа провели тренировку по отражению террористической угрозы.