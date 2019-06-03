Сухопутные войска России получат более 2500 образцов техники и вооружения

Российские Сухопутные войска в 2019 году получат более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в 2019 году.

Об этом в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

«В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ», — заявил он.

По его словам, это позволит довести долю обеспеченности сухопутных войск современными образцами вооружения и техники с 54% до 60%.

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