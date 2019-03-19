Основа триады: какими возможностями обладают новейшие российские подлодки проекта «Борей»

Минобороны России в День подводника, 19 марта, опубликовало видеокадры испытаний новейшей подлодки проекта 955 «Борей». Эти малошумные атомные ракетоносцы придут на смену субмаринам предыдущего поколения. Они могут находиться в автономном режиме 90 дней и нести на себе до 16 межконтинентальных ракет «Булава». Подлодки «Борей» станут основой морской части ядерной триады России, а новые ракеты на твёрдом топливе позволят обеспечить проникновение через системы ПРО вероятного противника. Эксперты считают, что крейсеры «Борей» отвечают всем современным стратегическим запросам.

19 марта, в День моряка-подводника, Министерство обороны России опубликовало видеокадры испытаний атомного стратегического ракетоносца проекта 955 «Борей». На каждой из этих подводных лодок данной серии можно разместить по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

На сегодня боевое дежурство несут три субмарины проекта 955: «Юрий Долгорукий» — на Северном флоте, «Александр Невский» и «Владимир Мономах» — на Тихоокеанском флоте.

Ещё четыре подводных ракетоносца поступят в состав Военно-морских сил в ближайшие годы. В 2019 году на боевое дежурство выйдут подлодки «Князь Владимир» и «Князь Олег». Ещё два крейсера флот получит в 2020 году— субмарины «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III».

Все крейсеры проекта 955 были спроектированы Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин».

О строительстве лодок класса «Борей» в своём поздравительном обращении упомянул главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

«Подводные силы ВМФ находятся в активной фазе развития. Развёрнуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень». Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, манёвренность и вооружённость», — приводит обращение Королёва газета «Красная звезда».

Основа триады

Согласно плану Минобороны, подводные лодки класса «Борей» составят основу морской части ядерной триады России и заменят собой ракетоносцы предыдущего, третьего поколения — 667БДР «Кальмар» и 667БДРМ «Дельфин», отметил в беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ «Дельфин»

© Министерство обороны РФ

«Лодки проекта «Борей» в перспективе заменят собой субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин», которые составляют основу нашей ядерной триады. Они будут нести службу на протяжении следующих десятилетий», — отметил Мураховский.

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Подводное водоизмещение субмарины «Борей» составляет 24 тыс. т, длина — 170 м, а ширина — 13,5 м. Ракетоносец может развивать скорость до 29 узлов, погружаться на глубину до 400 м и находиться в автономном плавании до 90 суток.

Одной из главных особенностей подлодок класса «Борей» является малошумность — конструкторам удалось повлиять на этот показатель, использовав специальные звукопоглощающие материалы для облицовки корпуса и гребных винтов. Кроме того, «Борей» может двигаться с помощью специальных водомётных установок, которые также снижают шумы.

Кроме шумовых характеристик, российские подлодки превосходят американские корабли схожего класса по комфортности проживания экипажа, добавил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Учитывая, что на боевом дежурстве лодка может находиться очень долго, это крайне важно, так как помогает снизить психологический дискомфорт и повысить эффективность работы экипажа», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Твердотопливный прорыв

Подводный крейсер проекта «Борей» является носителем межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-30 «Булава» на твёрдом топливе, напомнил Виктор Мураховский, в то время как лодки проекта 667 несли жидкотопливные ракеты.

«Твердотопливные ракеты позволяют существенно сократить время подготовки к запуску, тем самым снизить возможность обнаружения средствами контроля за пусками и предупреждения о ракетном нападении. Всё это существенно затрудняет работу средств ПРО», — рассказал эксперт.

Кроме того, ракеты «Булава» можно запускать прямо из-под толщи полярных льдов, тогда как для пуска ракет на жидком топливе подлодкам проекта 667 «Кальмар» и «Дельфин» приходилось проламывать лёд. Ещё одно достоинство «Булавы» — возможность так называемого сухого старта. Эта особенность позволяет не заполнять пусковую шахту водой перед пуском, что существенно снижает вероятность обнаружения «Борея».

Пуск из подводного положения баллистической ракеты морского базирования «Булава-30»

© Министерство обороны РФ

Использование твердотопливных ракет является принципиальным отличием «Борея» от подводных ракетоносцев прошлых поколений, отметил Юрий Кнутов.

«Традиционно в СССР все подобные ракеты были на жидком топливе. За счёт этого обеспечивалась лучшая энергетика и более высокая дальность полёта. Однако это существенно усложняло запуск и хранение ракет, возникало много технических сложностей. В случае с «Булавой» мы впервые пошли по пути твердотопливных баллистических ракет», — пояснил эксперт.

Дальность «Булавы» составляет 10 тыс. км, длина — 12,1 м, полезная нагрузка — 1,1 т, вероятное круговое отклонение (точность) — от 120 до 350 м. Каждая ракета оснащается шестью боевыми блоками индивидуального наведения мощностью по 150 килотонн. Одна подлодка класса «Борей» может нести в шахтах 16 единиц межконтинентальных баллистических ракет Р-30.

Ракеты «Булава», которыми оснащены подлодки «Борей», будут совершенствоваться и дальше, рассказал Юрий Кнутов.