Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей»

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Минобороны России показало испытания подводного ракетоносца типа «Борей».

На кадрах видно, как экипаж готовится к отплытию. Затем показано передвижение субмарины у поверхности на полном ходу.

«Развёрнуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов «Борей» и «Ясень», — заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королёв. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, данные лодки составят основу подводных сил, они отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, манёвренность и вооружённость.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой «Известия» оценил работу по созданию атомных подлодок пятого поколения в России.

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