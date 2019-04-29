Плановое снижение: Россия не вошла в пятёрку стран с наибольшими военными расходами

Впервые с 2006 года Россия не попала в пятёрку стран — лидеров по военным расходам. Первое место, по традиции, — у США, которые в 2018 году истратили на эти цели $649 млрд. Далее следуют Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что военный бюджет РФ будет планомерно снижаться, поскольку ВПК уже решил основные задачи по модернизации армии и флота. Как отмечают эксперты, Москва не намерена втягиваться в гонку вооружений, однако отечественная техника эффективно конкурирует с зарубежными аналогами, а по многим показателям и превосходит их.

Россия второй год подряд сокращает военные расходы. В связи с этим она впервые с 2006 года не попала в пятёрку стран — лидеров по военным расходам. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) по итогам 2018 года.

«Россия не попала в пятёрку лидеров впервые с 2006 года. В 2018 году в пятёрку стран с крупнейшими оборонными тратами вошли Соединённые Штаты, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые в совокупности пришлось 60% от мировых военных расходов. Топ-15 стран потратили $1470 млрд в 2018 году, что составило 81% от мировых военных расходов», — говорится в докладе.

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Таким образом, Россию в пятёрке заменила Франция — по сравнению с 2017 годом Париж сократил свой военный бюджет на 1,4%, в то время как Москва — на 3,5%.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские военные расходы будут снижаться. Он отмечал, что основные затраты были связаны с созданием новейших систем, поэтому уменьшение финансирования оборонной сферы не скажется на возможностях Вооружённых сил.

«Что касается оборонных расходов: у нас запланировано снижение оборонных расходов и в этом году, и в следующем. Это не приведёт к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем в предыдущие годы», — указал Путин.

Отметим, что в ноябре прошлого года издание Business Insider выпустило рейтинг стран по военной мощи. Россия заняла в нём второе место после США. На третьем месте — Китай, за ним — Индия и Франция.

Кроме того, российское вооружение пользуется большим спросом за рубежом. По данным исследования SIPRI, опубликованного в марте, Россия заняла второе место после США по экспорту оружия. Замыкает тройку лидеров Франция.

Как неоднократно подчёркивали в России, Москва не заинтересована в гонке вооружений и модернизирует армию и флот в качестве ответной меры на размещение американских ракет в Европе.

«Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развёртывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений», — заявил Путин в январе.

Высокие показатели военной мощи России при снижающихся расходах объясняются успехами госпрограммы перевооружения, отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России

«Если говорить о закупках вооружения, то сейчас реализуется госпрограмма вооружений, которая обеспечит к исходу 2020 года оснащённость наших ВС современными видами вооружения на 70%. Это один из высочайших показателей для всех армий мира, если не самый высокий», — сказал он в беседе с RT.

Эксперты подчёркивают, что российское оружие выгодно отличается от зарубежных аналогов отличным соотношением цены и качества.

«У нас хорошее соотношение цены и качества вооружения и боевой техники, которая поставляется в войска. Это во многом связано с успешным мониторингом предприятий, входящих в оборонно-промышленный комплекс», — отметил в беседе с RT военный политолог Андрей Кошкин.

Несмотря на сокращение

При этом общемировые расходы на оборону за год выросли на 2,6% до $1,8 трлн. На первом месте в рейтинге SIPRI по-прежнему США — в прошлом году Вашингтон истратил $649 млрд на оборону (36% от общемировых расходов на эти цели). К примеру, Китай, который занял второе место, тратит вдвое меньше — $250 млрд или 14% от мирового показателя.

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При этом отмечается, что военные расходы выросли в Центральной и Восточной Европе. К примеру, Польша увеличила финансирование оборонной сферы на 8,9% по сравнению с 2017-м, Литва на 18%, Украина на 21%. Причём Литва — лидер по росту с 2009 года: за последние 10 лет оборонные расходы этой прибалтийской республики возросли на 156%. Исследователи связывают такую тенденцию с тем, что в регионе опасаются «угрозы», которую якобы представляет Россия.

«Рост в Центральной и Восточной Европе во многом связан с растущими представлениями об угрозе со стороны России, — отметил старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Петер Веземан. — Это несмотря на то, что российские военные расходы за последние два года сократились».

Страны Восточной Европы используют миф о «российской угрозе», чтобы с помощью него манипулировать информационном пространством и решать собственные задачи, подчеркнул Кошкин.

«Этим мифом в информационном пространстве, а это главная составляющая гибридной войны, манипулируют так, чтобы решать свои задачи. И, конечно же, порой, подгоняют фейковые новости для того, чтобы линчевать Россию», — резюмировал он.