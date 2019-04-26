Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
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- РИА Новости
Об этом РИА Новости заявил генеральный директор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.
По его словам, превышение, в частности, касалось скоростных показателей и преодоления препятствий.
Он также добавил, что «Бумеранг» можно вооружить дистанционно управляемым боевым 57-миллиметровым модулем «Кинжал».
«По массогабаритным и другим характеристикам «Кинжал» может быть установлен на «Бумеранг», — сказал Красовицкий.
Госиспытания новейшей боевой платформы начнутся в этом году.
«Бумеранг» представили в 2015 году в рамках военного парада к 70-летию Победы на Красной площади.