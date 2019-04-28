Южный форпост ВМФ: какими возможностями обладает Новороссийская военно-морская база

Строительство Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) будет завершено в 2020 году. Об этом сообщил журналистам её начальник — контр-адмирал Олег Шастов. По его словам, за последние годы были возведены причалы, восточный мол, здание штаба, учебно-тренировочный комплекс и зона для обеспечения базирования подлодок. В ближайшее время будет завершено сооружение западного мола и других объектов. Также происходит перевооружение базы на новую морскую технику. С 2010 по 2016 год НВМБ получила шесть вооружённых «Калибрами» подлодок проекта 636.3 «Варшавянка», до 2022 года её корабельный состав пополнит столько же корветов проекта 22160.

Начальник Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) контр-адмирал Олег Шастов заявил, что работы по обустройству гавани будут завершены в 2020 году. По его словам, строительство новых объектов осуществляется в плановом режиме в рамках федеральной целевой программы «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005—2020 годах».

«Идёт интенсивное развитие инфраструктуры базы. За последние годы построены ряд уникальных объектов — причалы, здание штаба, учебно-тренировочный комплекс для водолазов, техническая зона для обеспечения базирования подводных лодок», — сообщил Шастов журналистам, побывавшим на борту патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков».

Контр-адмирал добавил, что на текущий момент построен восточный мол — гидротехническое сооружение, защищающее внутренний рейд новороссийской гавани от штормов. Его длина составляет 1600 м. В скором времени будет завершено возведение западного мола протяжённостью 850 м. Обе конструкции должны выдерживать волны высотой до 5 м и землетрясение до 9 баллов.

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Молы спроектированы с расчётом на 50 лет эксплуатации в условиях постоянного экстремального воздействия морской воды, ветра и солнца. Без дополнительного ремонта сооружения могут обходиться в течение 25 лет. Возведение молов осуществляет Спецстрой России (в настоящее время входит в структуру Минобороны РФ).

Строительство новых объектов НВМБ происходит на отвоёванной у моря территории. За последние годы были сооружены зарядо-силовая станция, общежитие для матросов и офицеров, аккумуляторная мастерская, так называемый корабельный магазин, где хранятся запасные части, оборудование и инструменты. По завершении работ на НВМБ подлодки будут полностью обеспечены электрическим питанием, пресной водой, топливом и воздухом высокого давления.

В феврале 2019 года на территории Новороссийской военно-морской базы был открыт учебно-тренировочный комплекс подготовки водолазов и боевых пловцов. Большую часть здания занимает специальный бассейн, который имитирует естественные морские условия — температуру, видимость и замутнение, свойственные Чёрному морю. Его длина составляет 25 м, ширина — 15 м, глубина — 5 м.

«Комплекс позволяет проводить тренировки в любое время года, оттачивая до автоматизма действия военнослужащих. В целях безопасности тренировки в море чаще всего проходят в летний период. В основном военнослужащие отрабатывают действия по разминированию и различные противодиверсионные мероприятия», — пояснил журналистам начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ НВМБ капитан второго ранга Денис Будыш.

Боевые пловцы ВМФ

РИА Новости

© Виталий Аньков

Отдельное внимание командование НВМБ уделяет сохранению культурного наследия Новороссийска. На территории базы расположена знаменитая дача Голицына, выполненная в стиле немецкой готики. Долгое время этот уникальный архитектурный объект был заброшен. Несколько лет назад моряки Черноморского флота привели территорию памятника в порядок. Дачу Голицына ожидает постепенное восстановление.

На этапе перевооружения

Новороссийская база — это оперативно-тактическое территориальное объединение, расположенное в незамерзающей Цемесской бухте. В её основные задачи входит защита южных рубежей РФ, прикрытие кавказского направления и поддержка российской группировки войск в Сирии. НВМБ способна вместить до 120 кораблей и подлодок различного водоизмещения.

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Как рассказал Олег Шастов, НВМБ постепенно перевооружается на новые образцы морской техники. В декабре прошлого года в состав базы вошёл корвет 22160 «Василий Быков». В настоящее время госиспытания проходит второй корабль проекта 22160 — «Дмитрий Рогачёв». Ожидается, что Андреевский флаг над этим судном будет поднят до конца 2019 года.

В 2020—2022 годах Новороссийская база получит четыре аналогичных корвета: «Павел Державин», «Сергей Котов», «Виктор Великий» и «Николай Сипягин». Все они войдут в состав 184-й бригады кораблей охраны водного района Черноморского флота.

Корвет проекта 22160 разработан специалистами АО «Северное ПКБ» (Санкт-Петербург), серийное производство развёрнуто на АО «Зеленодольский завод имени Горького» (Татарстан) и керченском филиале этого предприятия (ССЗ «Залив»).

Водоизмещение корабля составляет 1905 т, длина — 91 м, ширина — 14 м, осадка — 3,4 м, скорость полного хода — 22,5 узла (41,67 км/ч), автономность работы — 60 суток, дальность похода — 6,7 тыс. миль (12,4 тыс. км), экипаж корабля состоит из 48 человек. На корме военного судна находится площадка для одного вертолёта (Ка-27, Ка-29 или Ка-52К), под ней — ангар для десантно-штурмовой лодки проекта 02800 и быстроходного катера БЛ-680.

Патрульный корабль «Василий Быков»

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Главной особенностью проекта 22160 является модульный тип конструкции, который позволяет менять вооружение в зависимости от поставленных задач. В патрульном варианте корвет оснащён универсальной артиллерийской установкой АК-176МА-01, дистанционно-управляемыми гранатомётами ДП-65, крупнокалиберными пулемётными установками «Корд» и ПЗРК «Игла».

Конструкция корвета позволяет устанавливать модульное контейнерное вооружение, в том числе для пуска крылатых ракет «Калибр». Также на корабле могут быть развёрнуты передвижные госпитали, спасательные подводные аппараты, оборудование для мониторинга окружающей среды.

В интервью журналистам командир «Василия Быкова» капитан третьего ранга Игорь Дубовик отметил, что корабль значительно превосходит по характеристикам своих предшественников. Прежде всего корвет отличается улучшенными мореходными качествами и высоким уровнем комфорта. За счёт автоматизации процессов управления была сокращена численность экипажа и увеличена автономность корабля.

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«Василий Быков» — это головной корабль проекта 22160. К его преимуществам можно отнести новое бортовое оборудование, автономность, обитаемость, дальность плавания. Экипаж проживает к двухместных и четырёхместных каютах. В каждой есть санузел, рабочая зона и зона отдыха. Весь личный состав укомплектован контрактниками. Это профессионалы, которые сейчас успешно осваивают матчасть», — отметил Дубовик.

Основу ударной мощи НВМБ составляет 4-я Отдельная бригада подводных лодок. В её состав входят одна субмарина проекта 877 «Палтус», шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка», одно учебно-тренировочное судно и береговая учебно-тренировочная станция.

В режиме ротации субмарины проекта 636.3 находятся на постоянном боевом дежурстве у берегов Сирии. В настоящее время задачи в Средиземном море выполняют две подлодки. В ноябре 2015 года «Варшавянки» впервые применили комплекс «Калибр-ПЛ», уничтожив объекты «Исламского государства»* в Сирии. Последний раз ракеты применялись в бою в 2017 году. Пуск «Калибров» проводится через торпедный отсек.

«Подлодки проекта 636.3 обладают уникальными боевыми возможностями, которые они продемонстрировали в ходе военной операции в Сирии. В 2017 году четыре подводные лодки — «Ростов-на-Дону», «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород» — нанесли удар по объектам «Исламского государства». Подлодки проекта 636.3 способны выполнять задачи по поражению надводных кораблей и береговых объектов в любой точке Мирового океана», — сообщил журналистам командир 4-й бригады капитан первого ранга Олег Михолап.

Длина подлодки составляет 74 м, водоизмещение — около 3 тыс. т, глубина погружения — 300 м, автономность — 45 суток, максимальная скорость — 18 узлов (33,3 км/ч), экипаж — 52 человека. С целью уменьшения шума покрытие корпуса субмарины выполнено из резины, рубка — металлическая.

Подводная лодка проекта 636.3 «Великий Новгород»

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

На Западе подлодки проекта 636.3 получили прозвище «Чёрная дыра» из-за незаметности для гидроакустических средств. «Варшавянка» полностью бесшумна на своей рабочей скорости в 2—3 узла (3,7—5,7 км/ч). Пожалуй, единственным серьёзным недостатком субмарины является необходимость регулярного всплытия для подзарядки батарей. Подъём на перископную глубину осуществляется в тёмное время суток примерно каждые 72 часа.

По словам Михолапа, помимо «Калибров», основу боевой мощи субмарин проекта 636.3 составляет цифровая акустическая система МГК-400ЭМ «Рубикон-М» разработки ЦНИИ «Морфизприбор» (Санкт-Петербург). Она способна обнаруживать даже самые современные подлодки.

Эшелонированная оборона

Прикрытие Новороссийской военно-морской базы осуществляет 11-я Отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада. Подразделение вооружено комплексами «Бастион», «Бал» и «Берег», обеспечивающими эшелонированную оборону инфраструктуры НВМБ.

Дальность «Бастиона» при ведении огня по морским целям составляет 320 км, по наземным — 450 км. «Бал» обеспечивает уничтожение сил противника на расстоянии до 120 км, «Берег» — до 23 км. 25 апреля 11-я бригада провела учения в районе населённого пункта Таманский, выполнив электронные ракетные пуски и артиллерийские стрельбы.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что отечественные береговые комплексы прикрывают наиболее важные объекты инфраструктуры ВМФ. «Бастион» и «Бал» уничтожают крупные надводные силы, самоходная артиллерийская установка «Берег» ведёт огонь по небольшим кораблям и катерам, предотвращая высадку десанта противника.

Панорама Новороссийской военно-морской базы

© gorod-novoross.ru

По словам Кнутова, значение Новороссийской военно-морской базы несколько уменьшилось с вхождением Крыма в состав России. Однако гавань в Цемесской бухте продолжает играть существенную роль в структуре ВМФ. Наряду с боевыми задачами Новороссийская гавань выполняет функцию тылового базирования Черноморского флота. Также, как полагает эксперт, НВМБ наиболее пригодна для дислокации и использования подлодок.

«Конечно, значение Севастопольской базы сложно переоценить, однако флот не должен размещаться в одной бухте, как и самолёты на одном аэродроме. Рассредоточение сил и средств необходимо для обеспечения оперативной гибкости и боевой устойчивости. По этой причине после 2014 года Минобороны продолжило финансировать строительные работы в Цемесской бухте. С их окончанием возможности Черноморского флота значительно возрастут», — резюмировал Кнутов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.