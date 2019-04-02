От «Варшавянки» до «Калины»: какие неатомные подлодки увеличат боевую мощь ВМФ России

Тихоокеанский флот России получит шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» до 2025 года, сообщил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Субмарины отличаются малошумностью и широкими ударными возможностями благодаря ракетному комплексу «Калибр». Одновременно для нужд российского флота ведётся строительство более совершенных неатомных подлодок проекта 677 «Лада», а также разработка субмарин пятого поколения под шифром «Калина», которые предполагается оснащать гиперзвуковыми ракетными комплексами «Циркон».

Заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин заявил, что до 2025 года Тихоокеанский флот (ТОФ) получит шесть дизель-электрических подлодок проекта 636.3 «Варшавянка». Об этом он сообщил, выступая с докладом на совещании, посвящённом строительству неатомных субмарин, информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Как пояснил главком ВМФ адмирал Владимир Королёв, строящиеся для ТОФ подлодки будут обладать более совершенными системами жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения, чем предшествующие образцы, которые ранее были поставлены Черноморскому флоту.

28 марта 2019 года в Санкт-Петербурге была спущена на воду подлодка «Петропавловск-Камчатский» — первая субмарина для нужд ТОФ. На сегодняшний день заложены три «Варшавянки» — «Волхов», «Магадан» и «Уфа», ещё по двум подписан контракт.

«Скрыть подлодки от радаров»

«Варшавянка» является продолжением советских дизель-электрических субмарин проектов 636 и 877. Такое необычное название подлодка унаследовала от проекта 636, который создавался специально для экспорта в страны — члены Организации Варшавского договора.

Проект 636.3 был разработан в стенах ЦКБ МТ «Рубин», серийное производство развёрнуто на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. В 1990-е и 2000-е годы менее совершенные модификации «Варшавянки» поставлялись на экспорт в Китай, Алжир и во Вьетнам. В общей сложности за рубеж было продано около 20 субмарин.

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Длина подлодки проекта 636.3 составляет 74 м, ширина — 10 м, водоизмещение — около 2,3 тыс. т, глубина погружения — 300 м, автономность — 45 суток, подводная скорость — 20 узлов (37 км/ч), экипаж — 52 человека. «Варшавянка» относится к классу подлодок третьего поколения, но она оснащена современным оборудованием, которое позволяет в значительной степени автоматизировать процессы управления.

Основным достоинством подлодки проекта 636.3 считается её малошумность. На Западе отечественную субмарину называют «Чёрная дыра». Кроме того, специалистам «Рубина» удалось увеличить дальность плавания и период работы подлодки в автономном режиме по сравнению с экспортными образцами.

Основным оружием «Варшавянки» являются ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» и шесть 533-мм торпедных аппаратов. Боевое крещение субмарина получила в ноябре 2015 года у берегов Сирии. Пуски были произведены по боевикам «Исламского государства»*. Впервые в истории отечественного флота ракетные удары были нанесены из подводного положения в реальных боевых условиях.

Участие в сирийской операции приняли и субмарины Черноморского флота. С 2010 по 2016 год «Адмиралтейские верфи» поставили ВМФ шесть подлодок: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород», «Колпино». Все они дислоцированы на Новороссийской военно-морской базе (ВМБ).

По информации Минобороны РФ, серия из полудюжины подлодок для ТОФ будет построена с использованием новейших достижений отечественной кораблестроительной мысли. В частности, «Варшавянки» будут оснащены новыми гидроакустическими пластинами. Как отмечают в военном ведомстве, их установка позволит «полностью скрыть подводные лодки от радаров».

Репетиция перед парадом в честь Дня ВМФ

© Министерство обороны РФ

«Разработчикам удалось приблизить шумность к фоновым значениям моря. За счёт особой конструкции гидроакустические пластины эффективно поглощают шум различных частот и на различной глубине, тем самым затрудняя обнаружение подлодки», — говорится в материалах Минобороны РФ.

В беседе с RT редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что боевые возможности «Варшавянки» позволяют уничтожать широкий спектр морских и наземных целей.

«На наших субмаринах установлены современные гидроакустические и навигационные комплексы. Малошумность и поражающая мощь «Калибров» с дальностью порядка 2,5 тыс. км делают «Варшавянки» весьма грозным оружием. При этом стоимость производства лодки и затраты на её эксплуатацию достаточно скромные», — пояснил Леонков.

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил в интервью RT, что подлодки проекта 636.3 в составе Тихоокеанского флота будут выполнять задачи по охране Курильских проливов и защите военно-морских баз.

Новое поколение

Большое внимание командование ВМФ уделяет строительству неатомных подлодок четвёртого поколения. Речь идёт о проекте 677 «Лада». На текущий момент в опытной эксплуатации находится подлодка «Санкт-Петербург». До 2021 года ВМФ должен получить «Кронштадт» и «Великие Луки». Причём субмарина «Кронштадт» уже была спущена на воду в сентябре 2018 года и в течение 2019-го должна выйти на испытания.

В ближайшее время Минобороны планирует подписать контракт на строительство ещё двух субмарин. Предполагается, что в будущем подлодки проекта 677 должны составить основу неатомного подводного флота России. Также РФ готова поставлять «Ладу» зарубежным партнёрам в модификации «Амур-1650».

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Длина «Лады» — 67 м, ширина — 7 м, скорость — 21 узел (39 км/ч), водоизмещение — 1,7 тыс. т, глубина погружения — 300 м, автономность — 45 суток, экипаж — 35 человек. Подлодка способна выполнять задачи как в прибрежной зоне, так и на просторах Мирового океана.

Как и «Варшавянка», субмарина проекта 677 вооружена ракетным комплексом «Калибр-ПЛ» и оснащена шестью торпедными аппаратами. Однако «Лада» превосходит предшественницу по показателям малошумности и автоматизации. Подлодка оснащена уникальной системой боевого управления «Литий».

«Отличительными особенностями подводных лодок проекта 677 по сравнению с подводными лодками предыдущего поколения являются возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям и улучшенные характеристики радиоэлектронного вооружения», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Субмарины проекта 677 будут совершенствоваться в процессе производства.

Ожидается, что шестая и последующие серийные подлодки будут укомплектованы воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ), которая позволит «Ладе» не всплывать на поверхность в течение нескольких недель.

Данный агрегат разрабатывают три предприятия: ЦКБ МТ «Рубин», МКБ «Малахит» и Крыловский государственный научный центр (КГНЦ). По информации Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), ВНЭУ будут оснащены и «Лада», и субмарины пятого поколения, получившие шифр «Калина».

Как заявил ранее глава ОСК Алексей Рахманов, перспективная подлодка получит ряд преимуществ, которыми сейчас обладают ракетные крейсера стратегического назначения. Предполагается, что субмарина будет вооружена гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон».

Спуск на воду подлодки «Кронштадт»

© Министерство обороны РФ

По словам генерального директора ЦКБ МТ «Рубин» (разработчика «Калины») Игоря Вильнита, все ведущие мировые державы стремятся уменьшить габариты подлодок, увеличить их скорость, автоматизировать управление и минимизировать расходы на эксплуатацию.

В беседе с RT доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что с большой вероятностью «Калина» будет широко использовать разнообразные робототехнические средства для проведения разведки, нанесения ударов и преодоления минных заграждений. Также эксперт полагает, что отечественную подлодку пятого поколения оснастят комплексом «Циркон» или усовершенствованным вариантом «Калибра».

Михаил Тимошенко придерживается несколько иной точки зрения. По его словам, применение подводных беспилотных аппаратов будет носить более ограниченный характер из-за отсутствия соответствующих систем управления, особенно на дальних расстояниях. С большой вероятностью отечественные инженеры сосредоточатся на том, чтобы избавить подлодки от необходимости подниматься на поверхность, считает эксперт.

«На мой взгляд, неатомная подлодка пятого поколения должна быть оснащена литиево-ионными батареями. Они относительно компактные, в отличие от ВНЭУ. Их использование должно сделать подлодку полностью электрической, так как дизель всё равно создаёт шум. Однозначно увеличится дальность и автономность. Прогресс в развитии неатомного флота усилит боевые возможности ВМФ и позволит ему эффективно взаимодействовать с крейсерами стратегического назначения», — подытожил Тимошенко.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.